Dungarpur: अकेली बेटी ने घर में कर डाला ये कांड!मां देखते ही लगी जोर से चिल्लाने

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 11वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, जिसे देख मां जोर से चिल्लाई. स्कूल से आने के बाद छात्रा खाना खाकर सोई थी. 

Published: Sep 16, 2025, 07:59 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 07:59 PM IST

Dungarpur: अकेली बेटी ने घर में कर डाला ये कांड!मां देखते ही लगी जोर से चिल्लाने

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सती रामपुर गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. छात्रा स्कूल से आने के बाद खाना खाकर सोई थी.

मां घर के पास खेतो में जाकर वापस लौटी तो बेटी को फंदे पर लटका देखकर होश उड़ गए. बेटी को फंदे से उतारकर डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. यहां डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

सदर थाना क्षेत्र के सती रामपुर निवासी कांति मनात की 3 बेटियां और एक बेटा है. सबसे छोटी बेटी 15 वर्षीय सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है. आज मंगलवार को वह स्कूल पढ़ने के लिए गई थी. दोपहर करीब 1 बजे स्कूल से घर आ गई और मां के साथ उसने खाना खाया.

इसके बाद वो सो गई और मां घर के पास ही खेतो में गई. वहीं, कुछ देर में वापस आ गई. बेटी घर में ही रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी, जिस पर मां जोर से चिल्लाई. इस पर आसपास के लोग पहुंच गए और तुरंत नीचे उतारा और डूंगरपुर हॉस्पिटल लेकर आए लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना पर अस्पताल चौकी पुलिस ओर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी लेने के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं, छात्रा के सुसाइड को लेकर कारणों का पता नहीं चल सका है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

इधर, डूंगरपुर जिले के एसीबी चौकी के प्रभारी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी ने 27 अगस्त को चौकी में एक शिकायत दी थी. रिपोर्ट में बताया कि परिवादी की गांव गामडा ब्रामणिया मे पैतृक जमीन, पटवार हल्का गामडा ब्रामणिया में स्थित है.

उक्त जमीन में उसकी बहन का राजस्व रिकोर्ड मे संयुक्त नाम है. परिवादी की बहन का संयुक्त रिकोर्ड से नाम निकाल कर परिवादी व उसकी मां के नाम नामान्तरण खोलने की एवज में पटवारी हेमंत बुनकर रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया.

सत्यापन होने के बाद डूंगरपुर एसीबी की टीम ने आज ट्रैप का जाल बिछाया. वहीं, आज डूंगरपुर एसीबी चौकी के प्रभारी रतनसिंह राजपुरोहित ने आरोपी पटवारी हेमन्त बुनकर को परिवादी से 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. फिलहाल सागवाड़ा डाक बंगले में एसीबी की कार्रवाई चल रही है.

