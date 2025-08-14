Rajasthan Crime: डूंगरपुर में रिश्तों का कत्ल! भतीजों ने की चाचा की बेरहम हत्या

Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के कराडा गांव में दो भतीजों ने आपसी विवाद के चलते अपने ही चाचा की लात-घूसों से पीट-पीट कर हत्या कर दी. वहीं, हत्या के बाद मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है.

डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना अधिकारी भुवनेश कुमार ने बताया कि कराडा गाँव निवासी 58 वर्षीय शंकर परमार व उसके दो भतीजे मुकेश व कालू परमार के बीच बिजली कनेक्शन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते शंकर के पशु घर में दोनों भतीजों ने अपने चाचा शंकर के साथ मारपीट शुरू कर दी और जमकर लात घूंसे बरसाते हुए उसे अधमरा कर दिया. वहीं, दोनों भतीजे से मौके से फरार हो गए. सूचना पर पुलिस मौके से शंकर को उठवाकर सागवाडा सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद शंकर को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को सागवाडा मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं, हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी भतीजों की तलाश शुरू कर दी है.

