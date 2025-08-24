Zee Rajasthan
mobile app

डूंगरपुर में गणेश उत्सव की धूम, मिट्टी की मूर्ति पर नगरपरिषद देगी प्रसाद और फूलमाला

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में  गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं. वहीं, मिट्टी की मूर्ति स्थापित करने पर नगरपरिषद प्रसाद और फूलमाला की व्यवस्था करेगी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Aug 24, 2025, 13:56 IST | Updated: Aug 24, 2025, 13:57 IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं घूमने?
7 Photos
rajasthan tourism

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं घूमने?

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी जमकर कहर बरपाएगा मानसून, भयंकर बारिश में ढह गई आमेर फोर्ट की 200 फुट ऊँची दीवार, इन जिलों के लिए RED अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी जमकर कहर बरपाएगा मानसून, भयंकर बारिश में ढह गई आमेर फोर्ट की 200 फुट ऊँची दीवार, इन जिलों के लिए RED अलर्ट जारी

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी
7 Photos
Alwar news

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी

डूंगरपुर में गणेश उत्सव की धूम, मिट्टी की मूर्ति पर नगरपरिषद देगी प्रसाद और फूलमाला

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में आगामी गणेश उत्सव को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर ने भी तैयारी शुरू कर दी है. शहर के पंजीकृत गणपति मंडल में मिट्टी की गणपति स्थापना करने पर प्रसाद, फूलमाला की व्यवस्था नगर परिषद की ओर से रहेगी. इसको को लेकर सभापति अमृतलाल कलासुआ ने शहर के सभी गणपति मंडल के सदस्यों के बैठक ली.

सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि नेशनल ग्रीन टयूबिनल कोर्ट की ओर से नदी, तालाब और प्राकृतिक जल स्त्रोत की रक्षा करने का दायित्व स्थानीय निकाय को दिया गया है. वहीं, शहर के गेपसागर झील में किसी भी प्रकार की मूर्ति, हार, पूजन सामग्री का विसर्जन नहीं किया जाएगा. इसके लिए शहर के नजदीक दो नदी पर विसर्जन की व्यवस्था रहेगी.

नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर के पंजीकृत गणेश पांडाल जो मिट्टी की गणेश स्थापित करेगा, वहां पर प्रसाद और फूलमाला की व्यवस्था नगर परिषद करेगा. सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि सभी गणेश पंडालों में एक दिन स्वयं पार्षद के साथ सभापति पूरी टीम आरती का लाभ लेगी.

Trending Now

सभापति ने कहा कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जल स्त्रोत को बचाना है. प्लास्टर ऑफ़ पेरिस कभी पानी में गलता नहीं है. वो तलहटी में जाकर रसायन छौड़ता रहता है, जिससे जलीय जीव, जंतु को नुकसान होता है. इधर बैठक में शहर के गणेश मंडल ने रुडिप की ओर से टूटी हुई सड़कों के कारण फैली गंदगी का मुददा उठाया.

शहर के अधिकांश मौहल्ले और चौक पर बैठने लायक स्थिति नहीं है. कीचड़, कंक्रीट और मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं. इस पर सभापति अमृत कलासुआ ने नगर परिषद की टीम को तुरंत सभी गणेश पांडाल का सर्वे कर सोमवार से रिपेयरिंग का कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news