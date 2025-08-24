डूंगरपुर में गणेश उत्सव की धूम, मिट्टी की मूर्ति पर नगरपरिषद देगी प्रसाद और फूलमाला

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में आगामी गणेश उत्सव को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर ने भी तैयारी शुरू कर दी है. शहर के पंजीकृत गणपति मंडल में मिट्टी की गणपति स्थापना करने पर प्रसाद, फूलमाला की व्यवस्था नगर परिषद की ओर से रहेगी. इसको को लेकर सभापति अमृतलाल कलासुआ ने शहर के सभी गणपति मंडल के सदस्यों के बैठक ली.

सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि नेशनल ग्रीन टयूबिनल कोर्ट की ओर से नदी, तालाब और प्राकृतिक जल स्त्रोत की रक्षा करने का दायित्व स्थानीय निकाय को दिया गया है. वहीं, शहर के गेपसागर झील में किसी भी प्रकार की मूर्ति, हार, पूजन सामग्री का विसर्जन नहीं किया जाएगा. इसके लिए शहर के नजदीक दो नदी पर विसर्जन की व्यवस्था रहेगी.

नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर के पंजीकृत गणेश पांडाल जो मिट्टी की गणेश स्थापित करेगा, वहां पर प्रसाद और फूलमाला की व्यवस्था नगर परिषद करेगा. सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि सभी गणेश पंडालों में एक दिन स्वयं पार्षद के साथ सभापति पूरी टीम आरती का लाभ लेगी.

सभापति ने कहा कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जल स्त्रोत को बचाना है. प्लास्टर ऑफ़ पेरिस कभी पानी में गलता नहीं है. वो तलहटी में जाकर रसायन छौड़ता रहता है, जिससे जलीय जीव, जंतु को नुकसान होता है. इधर बैठक में शहर के गणेश मंडल ने रुडिप की ओर से टूटी हुई सड़कों के कारण फैली गंदगी का मुददा उठाया.

शहर के अधिकांश मौहल्ले और चौक पर बैठने लायक स्थिति नहीं है. कीचड़, कंक्रीट और मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं. इस पर सभापति अमृत कलासुआ ने नगर परिषद की टीम को तुरंत सभी गणेश पांडाल का सर्वे कर सोमवार से रिपेयरिंग का कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए.

