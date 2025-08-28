डूंगरपुर में आधे घंटे तक होती रही मूसलधार बारिश, कई जगहों पर भर गया पानी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आज गुरुवार को लगातार दूसरे दिन शाम ढलते ही तेज बरसात शुरू हो गई. आधे घंटे तक तेज बरसात के बाद बरसात का दौर हल्का हुआ. वहीं, आसमान में घनघोर काले बादल छाए रहे. बारिश की वजह में सड़कों ओर नालों में पानी बहने लगा. वहीं, कई जगहों पर पानी भर गया.

डूंगरपुर में 2 दोनों से शाम के समय बरसात का दौर चल रहा है. आज सुबह से आसमान में बादल छाए रहे. दोपहर के समय कुछ देर के लिए धूप भी निकल आई ओर उमस का असर बढ़ गया. वहीं, शाम 4 बजे बाद फिर से आसमान में घनघोर काले बादल मंडराने लगे. करीब साढ़े 4 बजते ही अचानक तेज बरसात शुरू हो गई.

डूंगरपुर शहर समेत आसपास के कई इलाकों में तेज बरसात हुई. बारिश की वजह से पुराने शहर में सड़कों पर भारी पानी बहने लगा. वहीं, मेन रोड पर भी शास्त्री कॉलोनी रोड समेत कई जगहों पर जल भराव हो गया. करीब आधे घंटे तक तेज बरसात हुई. इसके बाद बरसात का दौर कमजोर हुआ लेकिन हल्की ओर रिमझिम बरसात होती रही.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आसमान में बादल छाए रहे. वहीं, डूंगरपुर के बेंजा में कल बुधवार को पौने 4 इंच बरसात हुई जबकि डूंगरपुर में डेढ़ इंच बरसात हुई है. वहीं, बारिश की वजह से कई नदी, नाले ओर तालाब लबालब होकर ओवर फ्लो बह रहे है.

मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ शामिल हैं. इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-