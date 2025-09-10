Dungarpur: रथोत्सव में गरबा-डांडिया की धूम, गेपसागर की पाल पर रातभर गूंजे गीत

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जैन समाज के रथोत्सव के दूसरे दिन रात को गरबा डांडिया खेला गया. महिलाएं, पुरुष ओर युवाओं में डांडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा.

आधी रात को गरबा के साथ गैपसागर की पाल से दोनों रथ लेकर मंदिरों में भंडारा कर दिया जबकि घाटी मंदिर से गाजे-बाजे के साथ-साथ गैपसागर की पाल लेकर पहुंचे. यहां तड़के तक गरबा खेला गया.

जैन समाज के पर्यूषण पर्व की समाप्ति पर 3 दिवसीय रथोत्सव के तहत रात्रि में गेपसागर की पाल पर डांडियों की धूम रही. वहीं, दिन भर रथों में विराजित देव प्रतिमाओं के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा.

गेपसागर की पाल पर देर रात्रि तक गेर व भुलमणी पर युवक और युवतियों की टोलियां भगवान की स्तुति में नाचते रहे. श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की. डांडिया नृत्य के बाद रात्रि 12 बजे दोनों रथ वापस शहर की ओर रवाना कर दिए गए.

कोटड़िया मंदिर का रथ भण्डार किया गया. मामा-भानजा मंदिर का रथ 2 घंटे माणक चौक में रहा. वहां भी श्रद्वालुओं ने डांडिया नृत्य का लुत्फ लिया. इसके बाद रथ को माणक चौक से फौज का बड़ला होते हुए घाटी स्थित मामा-भानजा मंदिर ले जाकर भण्डार किया गया.

दूसरी ओर फौज का बड़ला उण्डा मंदिर से रथ निकाला गया, जो गेपसागर की पाल पर पहुंचा. डूंगरपुर शहर में तीन रथ, सागवाड़ा में दो रथ, गलियाकोट पुर्नवास कॉलोनी में दो रथ, पीठ में एक, चितरी, साबला, भीलूड़ा में एक-एक रथ समेत जिले भर दो से तीन मंजिला हैं. इस तरह के रथ बनना तो अब बेहद ही मुश्किल काम है इसलिए इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

हिन्दू पंचांग के मुताबिक, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर 2025 को है. इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी और 01 अक्टूबर को नवरात्रि की समाप्ति होगी.

