Dungarpur: मुझे बचा लो! प्रेमिका की बात सुन गुजरात से दोस्तों संग गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा आशिक फिर...

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्रेमिकी की बात सुन प्रेमी अपने तीन दोस्तों संग उसके घर पहुंचा, जहां से प्रेमी और उसके दोस्त जान बचाकर भागे. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Aug 15, 2025, 16:29 IST | Updated: Aug 15, 2025, 16:29 IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के बोकड सेल में प्रेमिका के बुलाने पर 3 दोस्तों के साथ मिलने आए प्रेमी पर प्रेमिका के परिजनों ने हमला बोल दिया. लट्ठ, पत्थरों से हमले में कार के शीशे फूट गए. प्रेमी और उसके तीनों दोस्त जान बचाकर भागे.

प्रेमी ओर उसके 2 दोस्त बोकडसेल तालाब में कूद गए, जिससे डूबने से एक दोस्त की मौत हो गई. घटना के बाद लोगों ने आक्रोश जताया और हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए.

दोवडा थाना क्षेत्र के पाल मांडव फला घाटिया घरा निवासी आशाराम पुत्र मोहन डेंडोर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि उसके 3 साल से एक लड़की के साथ प्रेम संबंध हैं. उसकी प्रेमिका ने फोन कर बताया कि उसके घर वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तुम आकर मुझे बचा लो, नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगी.

जिस पर आशाराम अपने दोस्त अनिल रावल की कार से दोस्त पंकज अहारी ओर अरविंद परमार चारों अहमदाबाद से गमीरपुरा जाने के लिए निकले. आधी रात के बाद बोकडसेल पहुंचे. बोकडसेल पुलिया के पास जाते ही प्रेमिका के परिवार के 15 से 20 लोग हाथों में लट्ठ, पत्थर और कमांडर जीप लेकर खड़े थे.

सभी ने लट्ठ पत्थर लेकर हमला कर दिया. हमले से कार के शीशे फूट गए. वहीं, पथराव से बचने के लिए चारों दोस्त भागे. आशाराम, अनिल रावल और अरविंद तीनो भागते हुए जान बचाने के लिए बोकडसेल तालाब में कूद गए.

आशाराम और अरविंद दोनों तैरकर तालाब से बाहर आ गए लेकिन पथराव में अनिल को ज्यादा चोटें आने से वह तालाब से बाहर नहीं आ सका और डूब गया. घटना के बाद घर पहुंचे दोस्तों ने परिवार के लोगों को घटना के बारे में बताया. वहीं, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. बोकडसेल तालाब से शव को बाहर निकालकर डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया.

घटना को लेकर मृतक अनिल के परिवार के लोग दोवड़ा थाने पहुंचे और हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे. परिजनों ने अनिल की हत्या कर उसे तालाब में डालने के आरोप लगाए. पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

