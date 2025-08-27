डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक, RUIDP के कामों को लेकर पार्षदों ने जमकर किया हंगामा

Rajasthan News: डूंगरपुर जिले में नगर परिषद डूंगरपुर की बैठक आज बुधवार को सभापति अमृत कलासुआ, आयुक्त प्रकाश डूडी की मौजूदगी में हुई. बैठक में सभापति से लेकर पार्षदों ने शहर में आरयूआईडीपी के चल रहे सीवरेज व पेयजल लाइन के कार्यों पर जमकर हंगामा किया. वहीं बैठक में शहर के विकास व स्वच्छता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए.

बैठक में सीवरेज लाइन को लेकर सभापति के साथ ही पार्षदों का आक्रोश फूट पड़ा. पार्षदों ने कहा कि रूडीप के ठेकेदार और अधिकारियों ने मिलकर शहर की सड़कों को जहां तहा खोद दिया है. हालत ये है कि शहर में कई कालोनियों में 2 साल से टूटी हुई है. कोई अधिकारी और ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है. शहर के लोगों के अब तक न तो सीवरेज के कनेक्शन हुए है और न हीं पानी की लाइन के. अधूरे काम से शहर के लोग परेशान है. गड्ढे और टूटी-फूटी सड़कों से हादसे हो रहे है.

सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि उनके काम से मै खुद परेशान हूं. लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा. सभापति ने कामकाज में लापरवाही पर नोटिस देने ओर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए. पार्षदों ने नल कनेक्शन देने में भी आनाकानी करने के भी आरोप लगाए. बैठक में शहर के प्रमुख 4 एंट्री रोड पर प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव रखा. परिषद के जेईएन ने ड्राइंग दिखाते हुए कहा कि 2 लेन के अनुसार गेट बनेगा, जिसमें 13 -13 मीटर का गैप होगा. ऊपर की तरफ छतरियां बनेगी. शार्दुल सिंह राठौड़ ने बलवाड़ा पत्थरों से इसका निर्माण कराने की बात कही. वही पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर नए पार्क बनने पर चर्चा के दौरान वसुंधरा विहार, नवाडेरा के अलावा भी बांसडवाड़ा, पातेला तालाब के पास, घाटी सारणेश्वर मंदिर रोड, मस्तान बाबा दरगाह के पास पार्क बनाने की मांग उठी. वही जिन पार्कों में टूट फूट हुई है उनकी भी मरम्मत करवाने के निर्देश दिए.

शहर की तंग संकरी गलियों के लिए एक छोटी बोलेरो फायर ब्रिगेड खरीदने पर भी सहमति बनी. वही सरकार की ओर से भी 3 फायर ब्रिगेड आने की प्रोसेस चल रही है. बैठक में पान मसाला, गुटखा बेचने को लेकर सभापति ने शहर में लाइसेंस जारी करने की बात कही. वही स्कूल, मंदिरों के पास किसी तरह की धूम्रपान सामग्री बेचने पर सख्त पाबंदी लगाने के निर्देश दिए. हालांकि गुटखा सामग्री बेचने को लेकर नगर परिषद की ओर से मंजूरी को लेकर पार्षदों ने विरोध भी जताया. वही पंकज जैन और मोहनलाल जैन ने शहर में अवैध रूप से खुली नॉनवेज की दुकानों को एक जगह शिफ्ट करने या बंद करवाने की मांग रखी, जिस पर सभी पार्षदों ने समर्थन किया.