Dungarpur: हत्या का खौफनाक खेल! लाठी-डंडों से बेरहमी पीटा, फिर... हिरासत में 4 संदिग्ध

Dungarpur News: डूंगरपुर में लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या के मामले में तीसरे दिन पोस्टमार्टम किया गया. मृतक के परिजनों ने दो युवकों समेत उनके साथियों पर आरोप लगाए. पुलिस ने जांच तेज करते हुए चार संदिग्धों को डिटेन किया है.
Rajasthan News: डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में एक युवक की लाठी, डंडों से पीट पीटकर हत्या के मामले में तीसरे दिन गुरुवार को भी हंगामा हुआ. परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिखाया. इसके बाद परिजन माने ओर पोस्टमार्टम करवाया गया. वहीं, पुलिस ने मामले में 4 संदिग्धों को डिटेन किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है.
रामसागड़ा थानाधिकारी गोपालनाथ ने बताया कि जेलना निवासी गोवर्धन खराड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि 12 अगस्त को उसका बेटा जगदीश खराड़ी (26) दोपहर बाद गांव में घूमने जाने का कहकर निकला था. इस दौरान घर से दूर झाड़ियों में पहले से छुपकर बैठे कल्पेश पुत्र हक्सी डामोर निवासी भेहना, जयंतीलाल पुत्र रतना डामोर निवासी माली फला गामडी अहाड़ा और उसके अन्य साथियों ने उसके बेटे पर हमला कर दिया. लाठी, डंडों से उसके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे उसके बेटे के शरीर पर कई जगह चोटें आई. वहीं, बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वे दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन बदमाश मौके से भाग गए. गंभीर घायल बेटे को एंबुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. डॉक्टर ने जांच के बाद उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया.
घटना के बाद से तीन दिनों तक शव डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में पड़ा रहा. वही परिजन मामले में कल्पेश डामोर, जयंतीलाल डामोर और उसके साथियों पर हमला कर हत्या का आरोप लगाते रहे. वही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम को लेकर अड़े रहे. पुलिस ने आज निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके बाद परिजन माने ओर पोस्टमार्टम करवाया जा सका. पुलिस ने मामले में 4 संदिग्धों को डिटेन किया है, जिनसे पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
