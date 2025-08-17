Dungarpur News: जंगल में जुआ खेलते 9 जुआरी गिरफ्तार, दांव पर लगे 1.52 लाख जब्त

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने सरथुना के जंगल में जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से दांव पर लगे 1.52 लाख रुपए बरामद किए है. पकड़े गए सभी आरोपी गुजरात के अरवल्ली के रहने वाले है. वे गुजरात के सेट राजस्थान के सरथुना के जंगलों में जुआ खेल रहे थे. जुआरियों को पकड़ने पुलिस को 3 किमी तक पैदल जंगल में जाना पड़ा.

बॉडी - धबोला थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि राजस्थान- गुजरात के सरथूना बॉर्डर के पास जंगलों में कुछ लोगों द्वारा जुआ सट्टा खेलने की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जंगल में गाड़ी जाने का रास्ता नहीं होने की वजह से पुलिस जीप को सड़क पर ही खड़ी करना पड़ा. इसके बाद पुलिस टीम पैदल ही जंगलों में पहुंची. सरथूना के जंगल में पेड़ों के नीचे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे. पुलिस को देखते ही सभी लोग भागने लगे. पुलिस ने घेरा डालकर सभी जुआरियों को दबोच लिया.

ताश के पत्तों पर सभी लोग जुआ खेल रहे थे. वही मौके से 1 लाख 52 हजार 900 बरामद किए हैं. पुलिस ने जुआ खेलते गुजरात के अरवल्ली जिले के मेघरज ओर पहाड़िया निवासी डाया भाई पदमचंद ओड, राजू भाई पुत्र गोकुल भाई कटारा, किरीट भाई पुत्र रामसिंह ओड, रमण भाई पुत्र खेमा भाई वंजारा, प्रतीक भाई पुत्र हंसमुख भाई निवासी सेटेलाइट हाइट्स अहमदाबाद, जिग्नेश पुत्र राजू, फरीद पुत्र हुसैन शेख, जिगर पुत्र डाया भाई ओड, भरत भाई पुत्र पवन भाई डामोर को गिरफ्तार किया है.

