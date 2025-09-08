Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर में मुआवजा ना मिलने से नाराज किसानों का प्रदर्शन तेज, इन मांगों को लेकर दिया धरना

Dungarpur News: डूंगरपुर में भारतीय किसान संघ ने फसल खराब होने के मुआवजे और जिले को 'अभावग्रस्त' घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने पीएम-सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 08, 2025, 05:07 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 05:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!
8 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर
5 Photos
Rajsamand News

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?

डूंगरपुर में मुआवजा ना मिलने से नाराज किसानों का प्रदर्शन तेज, इन मांगों को लेकर दिया धरना

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में आज भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने सरकार से फसलों के नुकसान का मुआवजा देने और जिले को 'अभावग्रस्त' घोषित करने की मांग की.

धरना-प्रदर्शन और प्रमुख मांगें
भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष गोविंद राम पाटीदार के नेतृत्व में जिले भर के किसान कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए. उन्होंने धरना देकर अपनी समस्याओं को उठाया और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

किसान नेताओं ने बताया कि इस साल पहले तो समय पर बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें ठीक से उग नहीं पाईं, और फिर अचानक हुई भारी बारिश से सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जिन तहसीलों में गिरदावरी (फसल सर्वे) पूरी हो चुकी है, वहां फिर से सही तरीके से सर्वे किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुआवजा और अन्य मुद्दे
इसके अलावा, किसानों ने डूंगरपुर जिले को 'अभावग्रस्त' घोषित करने और आपदा राहत पैकेज देने की मांग की. उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में हुए फसल खराबे का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और इसे जल्द से जल्द देने की अपील की. ज्ञापन में किसानों ने कुछ और भी अहम मुद्दे उठाए, जैसे- जिले में बंद पड़ी दूध डेयरी को फिर से शुरू किया जाए. सभी तहसीलों में कृषि उपज के लिए क्रय केंद्र (खरीद केंद्र) खोले जाएं. माही नदी का पानी डूंगरपुर के विभिन्न गांवों तक पहुंचाया जाए, ताकि सिंचाई की समस्या हल हो सके. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news