डूंगरपुर में मुआवजा ना मिलने से नाराज किसानों का प्रदर्शन तेज, इन मांगों को लेकर दिया धरना

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में आज भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने सरकार से फसलों के नुकसान का मुआवजा देने और जिले को 'अभावग्रस्त' घोषित करने की मांग की.

धरना-प्रदर्शन और प्रमुख मांगें

भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष गोविंद राम पाटीदार के नेतृत्व में जिले भर के किसान कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए. उन्होंने धरना देकर अपनी समस्याओं को उठाया और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

किसान नेताओं ने बताया कि इस साल पहले तो समय पर बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें ठीक से उग नहीं पाईं, और फिर अचानक हुई भारी बारिश से सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जिन तहसीलों में गिरदावरी (फसल सर्वे) पूरी हो चुकी है, वहां फिर से सही तरीके से सर्वे किया जाए.

मुआवजा और अन्य मुद्दे

इसके अलावा, किसानों ने डूंगरपुर जिले को 'अभावग्रस्त' घोषित करने और आपदा राहत पैकेज देने की मांग की. उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में हुए फसल खराबे का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और इसे जल्द से जल्द देने की अपील की. ज्ञापन में किसानों ने कुछ और भी अहम मुद्दे उठाए, जैसे- जिले में बंद पड़ी दूध डेयरी को फिर से शुरू किया जाए. सभी तहसीलों में कृषि उपज के लिए क्रय केंद्र (खरीद केंद्र) खोले जाएं. माही नदी का पानी डूंगरपुर के विभिन्न गांवों तक पहुंचाया जाए, ताकि सिंचाई की समस्या हल हो सके. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.

