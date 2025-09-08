नाबालिग को घर से भगा कर ले गया प्रेमी, प्रेमिका के परिजन पहुंचे घर और कर डाला कांड

Dungarpur News: डूंगरपुर के लिखीबड़ी गांव में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को भगाने से गुस्साए परिजनों ने प्रेमी के घर पर हमला कर दिया. उन्होंने पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की. पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखीबड़ी गांव में एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका को भगा ले जाने के मामले ने तनाव बढ़ा दिया है. आज, प्रेमिका के नाराज परिजनों ने प्रेमी के घर पर हमला कर दिया.
पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी
करीब 50 से ज्यादा गुस्साए महिला-पुरुषों ने हितेश डामोर के घर पर पथराव शुरू कर दिया, जो अपनी प्रेमिका को भगा ले गया था. अचानक हुए इस हमले से हितेश के परिवार के लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग गए. उनके भागने के बाद, हमलावरों ने घरों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं, उन्होंने एक घर में रखी घास को भी आग के हवाले कर दिया. इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.
क्या था पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, लिखीबड़ी गांव का रहने वाला हितेश डामोर, गांव के ही खांट परिवार की एक नाबालिग लड़की को 15 दिन पहले भगा ले गया था. लड़की के परिजनों ने हितेश के परिवार को चेतावनी दी थी कि अगर वह उनकी बेटी को वापस नहीं लौटाते हैं, तो उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा. जब 15 दिन बाद भी लड़की नहीं लौटी, तो नाराज परिजनों ने मिलकर हितेश के घर पर हमला कर दिया.
पुलिस मौके पर, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही धम्बोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पाया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. पुलिस अब जान बचाकर भागे पीड़ित परिवारों से संपर्क कर रही है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश में जुटी है. इस घटना ने एक बार फिर प्रेम-प्रसंग से जुड़े मामलों में सामाजिक तनाव को उजागर किया है.
