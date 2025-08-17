Patwari Recruitment Exam 2025: पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू, 28 सेंटर पर कड़ी जांच के बाद एंट्री, दुपट्टे, हाथों, कलाई पर बंधे धागे उतरवाए, 2 पारियों में परीक्षा

Patwari Recruitment Exam 2025: डूंगरपुर: पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 आज, 28 केंद्रों पर 19,508 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा. सुबह 5 बजे से पहुंचे छात्र, 7 बजे से कड़ी जांच के बाद एंट्री. दुपट्टे, धागे काटे गए. 2 पारियों में होगी परीक्षा.
Patwari Recruitment Exam 2025: डूंगरपुर जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा आज रविवार को आयोजित हो रही है. परीक्षा से 2 घंटे पहले ही स्टूडेंट्स की एंट्री शुरू हो गई. तीन स्तर पर कड़ी जांच ओर फोटो खींचने के बाद एंट्री हुई. महिलाओं के दुपट्टे के साथ ही हाथों, गले में बंधे धागे कैंची से काटे गए. पटवारी भर्ती परीक्षक लिए डूंगरपुर में 28 सेंटर बनाए गए है. जहा पर 2 पारियों में पेपर होंगे. वही कुल 19 हजार 508 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे.
पहली पारी की परीक्षा के लिए सुबह 5 बजे से ही परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो गए. परीक्षा से 2 घंटे पहले 7 बजते ही सभी परीक्षा केंद्रों पर एंट्री के लिए गेट खोल दिए गए. गेट पर सबसे पहले पुलिस की चैकिंग की गई. इसके बाद विक्षको ने उपकरणों से परीक्षार्थियों की जांच की.
महिला परीक्षार्थियों को दुपट्टे उतारकर आने की हिदायत दी तो बाहर दुपट्टे के ढेर लग गए. वही कई परीक्षार्थियों के हाथों पर राखी, धागे बंधे हुए थे, जिसे भी कैंची से काटा गया. इसके बाद परीक्षार्थियों के एडमिशन कार्ड के साथ ही उनकी फोटो खींची गई. परीक्षार्थी के साथ मिलान के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष के लिए एंट्री मिली. 8 बजते ही परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए गए. इसके बाद किसी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं दी गई.
पुलिस ओर प्रशासन के अधिकारियों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. महारावल स्कूल परीक्षा केंद्र पर एडिशनल एसपी अशोक कुमार ने विजिट कर पुलिसकर्मियों को कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए. सुबह 9 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई जो दोपहर 12 बजे तक होगी. इसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी.
