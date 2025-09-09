डूंगरपुर कॉलेज में बवाल! एनसीसी भर्ती और जर्जर भवन बना विवाद का केंद्र

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े कॉलेज, राजकीय एसबीपी कॉलेज में एसएफआई (भारतीय विद्यार्थी फेडरेशन) ने विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया. एसएफआई ने कॉलेज प्राचार्य का घेराव कर उन्हें 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की.

एनसीसी भर्ती और नए भवन का मुद्दा

एसएफआई के जिला अध्यक्ष जितेश वरहात ने बताया कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक एनसीसी भर्ती शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पिछले साल भी एनसीसी भर्ती टाल दी गई थी, जिसके बाद एसएफआई ने प्रदर्शन किया था. इस साल पिछले साल के रिक्त पदों को भी शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए.

बुनियादी सुविधाओं की कमी

एसएफआई ने नए भवन निर्माण में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि कॉलेज के नए भवन के लिए 126 करोड़ रुपये का बजट जारी हो चुका है और पुराने जर्जर भवनों का मलबा भी हटा दिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य में कोई तेजी नहीं दिख रही है.

इसके अलावा, विद्यार्थियों को बैठने के लिए पर्याप्त कक्षाएं नहीं हैं. जो कमरे हैं भी, वे अक्सर निजी संस्थानों की परीक्षाओं या चुनाव के कारण बंद रहते हैं. लाखों रुपये का फर्नीचर बेकार पड़ा हुआ है. कॉलेज के शौचालय भी बेहद गंदे हैं और उनमें पानी की सुविधा नहीं है.

खेल किट की मांग

छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि जल्द ही अंतर-महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन कॉलेज के विद्यार्थियों को अभी तक खेल किट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. इन सभी समस्याओं को लेकर एसएफआई ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.

