डूंगरपुर में छात्राओं पर बरसाए पत्थर, शिक्षिका से की लूट... एक नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने स्कूली छात्राओं और उनकी शिक्षिका के साथ मारपीट और लूटपाट के एक सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है.

क्या था पूरा मामला

यह घटना 6 सितंबर की है. नया गांव की रहने वाली सुमित्रा रोत, जो गड़ा मोरिया के राजकीय स्कूल में प्रयोगशाला सहायक हैं, अपनी 16 छात्राओं के साथ धावड़ी में आयोजित खेल प्रतियोगिता से वापस लौट रही थीं. जब उनका टेम्पो कराहता स्कूल के पास एक ढलान पर पहुंचा, तभी एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनका टेम्पो रुकवा लिया.

युवकों ने छात्राओं के वीडियो बनाना शुरू कर दिया. जब शिक्षिका और छात्राओं ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने छात्राओं पर पत्थर फेंके, उनके साथ अश्लील हरकतें कीं, और शिक्षिका का पर्स और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए. उन्होंने टेम्पो चालक का मोबाइल भी छीन लिया था.

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस उपाधीक्षक हनुवंत सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए वस्सी गांव के रहने वाले रमेश कटारा और चंदूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही, उनके एक नाबालिग साथी को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया है.

फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस घटना से जुड़ी और जानकारी मिल सके. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.

