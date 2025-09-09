Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर में छात्राओं पर बरसाए पत्थर, शिक्षिका से की लूट... एक नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर पुलिस ने स्कूली छात्राओं और शिक्षिका से लूटपाट-मारपीट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को हिरासत में लिया है. आरोपियों ने खेल प्रतियोगिता से लौट रही छात्राओं पर हमला किया था.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 09, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 06:00 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाएं मारवाड़ी लहसुन का अचार, जानें आसान टिप्स
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी लहसुन का अचार, जानें आसान टिप्स

बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो
7 Photos
Barmer News

बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो

राजस्थान में चंबल किनारे बसा ये शहर, जानें क्यों है इतना ऐतिहासिक और खास?
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान में चंबल किनारे बसा ये शहर, जानें क्यों है इतना ऐतिहासिक और खास?

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में IMD ने जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में IMD ने जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट

डूंगरपुर में छात्राओं पर बरसाए पत्थर, शिक्षिका से की लूट... एक नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने स्कूली छात्राओं और उनकी शिक्षिका के साथ मारपीट और लूटपाट के एक सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है.

क्या था पूरा मामला
यह घटना 6 सितंबर की है. नया गांव की रहने वाली सुमित्रा रोत, जो गड़ा मोरिया के राजकीय स्कूल में प्रयोगशाला सहायक हैं, अपनी 16 छात्राओं के साथ धावड़ी में आयोजित खेल प्रतियोगिता से वापस लौट रही थीं. जब उनका टेम्पो कराहता स्कूल के पास एक ढलान पर पहुंचा, तभी एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनका टेम्पो रुकवा लिया.

युवकों ने छात्राओं के वीडियो बनाना शुरू कर दिया. जब शिक्षिका और छात्राओं ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने छात्राओं पर पत्थर फेंके, उनके साथ अश्लील हरकतें कीं, और शिक्षिका का पर्स और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए. उन्होंने टेम्पो चालक का मोबाइल भी छीन लिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस उपाधीक्षक हनुवंत सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए वस्सी गांव के रहने वाले रमेश कटारा और चंदूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही, उनके एक नाबालिग साथी को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया है.

फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस घटना से जुड़ी और जानकारी मिल सके. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news