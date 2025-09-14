Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Dungarpur: घर में पैंथर घुसने से मचा हड़कंप, जानें कैसे देसी जुगाड़ से किया रेस्क्यू

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर के एक घर में आज सुबह एक पैंथर घुस गया, जिसका रेस्क्यू  देसी जुगाड़ लगाकर वन विभाग की टीम ने से किया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 14, 2025, 03:12 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 03:12 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में पुलिस कॉन्सटेबल की कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में पुलिस कॉन्सटेबल की कितनी सैलरी होती है?

इस तरह बनाए मारवाड़ी हरी मिर्च और दही की सब्जी, स्वाद के हो जाएंगे दीवाने
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए मारवाड़ी हरी मिर्च और दही की सब्जी, स्वाद के हो जाएंगे दीवाने

राजस्थान का नया एजुकेशन हब बना सीकर, दे रहा है कोटा को टक्कर, जानें क्या है इसकी खासियत
8 Photos
Sikar News

राजस्थान का नया एजुकेशन हब बना सीकर, दे रहा है कोटा को टक्कर, जानें क्या है इसकी खासियत

बारिश के 20 दिन बाद भी अजमेर के गांव में जलभराव, नरक जैसी जिंदगी जीने को ग्रामीण मजबूर
7 Photos
Ajmer News

बारिश के 20 दिन बाद भी अजमेर के गांव में जलभराव, नरक जैसी जिंदगी जीने को ग्रामीण मजबूर

Dungarpur: घर में पैंथर घुसने से मचा हड़कंप, जानें कैसे देसी जुगाड़ से किया रेस्क्यू

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर वन क्षेत्र के नया टापरा गांव में एक घर में अल सुबह एक पैंथर घुस गया. सुबह जब घर वाले उठे तो पैंथर को घर की गैलरी में बैठा देख उनके होश उड़ गए. इधर मौके पर पहुंची आसपुर और साबला वन विभाग की संयुक्त टीम ने देसी जुगाड़ करते हुए पैंथर को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

डूंगरपुर जिले के आसपुर रेंजर सोनम मीणा ने बताया कि आज अल सुबह नया टापरा गांव में सुरेंद्र मीना के घर में एक पैंथर घुस गया. सुबह जब घर में मौजूद घर वाले उठे तो घर की गैलरी से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी.

जब घरवालों ने खिड़की से देखा तो घर में पैंथर को देखकर उनके होश उड़ गए, जिस पर घर वाले चिल्लाए और पड़ोसियों को पैंथर के आने की जानकारी दी. इधर वन विभाग को भी घर में पैंथर के घुसने की सूचना दी गई. सूचना पर आसपुर ओर साबला वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पैंथर गैलरी में एक दाम शांत बैठा हुआ था, जिस पर वन विभाग को पैंथर अस्वस्थ लगा. वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए देशी जुगाड़ का इस्तेमाल किया. पहले वन विभाग की टीम ने एक फंदा बनाया और उसके पैरों में फंदे को फंसाया. वहीं, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. वहीं, पैंथर को रेस्क्यू करने के बाद पैंथर को साबला वन विभाग के कार्यालय लाया गया.

पैंथर अस्वस्थ है, जिसके चलते पशु चिकित्सकों को बुलाया गया. पशु चिकित्सकों ने पैंथर का इलाज शुरू किया है. पैंथर कमजोर बताया जा रहा है. पैंथर के स्वस्थ होने पर दोबारा सुरक्षित वन क्षेत्र में उसे मुक्त किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news