Dungarpur: स्मार्ट मीटर लगाने पर भड़के डूंगरपुर के लोग, बोले-जबरदस्ती नहीं चलेगी

Dungarpur News: अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से स्मार्ट मीटर योजना का डूंगरपुर जिले में भी विरोध शुरू हो गया है. डूंगरपुर शहर की शास्त्री कॉलोनी में जब ठेका कंपनी की टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहंची तो स्थानीय लोगो ने इसका विरोध किया. जब ठेका कंपनी की टीम के समझाने के बावजूद लोगों ने मीटर लगवाने से इनकार कर दिया. विरोध के चलते टीम को बिना मीटर लगाए ही लौटना पड़ा.

केंद्र सरकार की पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत डूंगरपुर जिले में बिजली निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है. बुधवार को मीटर लगाने वाली ठेका कम्पनी की टीम शहर की शास्त्री कॉलोनी में नए मीटर लगाने के लिए पहुंची थी.

इस दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगो ने टीम का भारी विरोध किया गया और उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाने से इनकार कर दिया. इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि जब सरकार ने ही साफ कह दिया कि उपभोक्ता की मर्जी के बिना स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे तो फिर उसके बाद ठेका कंपनी जबरदस्ती स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है?

लोगों ने कहा की स्मार्ट मीटर सबसे पहले नेता, विधायक, सांसद, मंत्री व सरकारी विभागों के कार्यालयों में लगे उसके बाद आम उपभोक्ताओं के घरो में लगाए जाए. इधर इस मौके पर ठेका कंपनी के टीम ने उपभोक्ताओं को समझाने की कोशिश भी की लेकिन लोगों ने मीटर लगवाने से इनकार कर दिया. विरोध के चलते टीम को बिना मीटर लगाए ही लौटना पड़ा.

क्या है स्मार्ट मीटर योजना?

स्मार्ट मीटर योजना भारत सरकार (मुख्यतः ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पारंपरिक मीटरों को हटाकर प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. यह योजना बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की कार्यक्षमता सुधारने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए चलाई जा रही है.

