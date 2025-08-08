Zee Rajasthan
Dungarpur News: डूंगरपुर पुलिस की तैयारियां पूरी, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया अभ्यास

Dungarpur News: डूंगरपुर पुलिस ने एसपी मनीष कुमार के निर्देश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल. अश्रु गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को नियंत्रित करने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 08, 2025, 17:08 IST | Updated: Aug 08, 2025, 17:08 IST

Dungarpur News: डूंगरपुर पुलिस की तैयारियां पूरी, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया अभ्यास

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में एसपी मनीष कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन में एक विशेष अभ्यास किया गया. इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों और गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की तैयारियों को परखना था. अभ्यास के दौरान, पुलिस ने बलवा परेड और भीड़ नियंत्रण का प्रदर्शन किया.

इसमें अश्रु गैस के गोले छोड़कर उग्र भीड़ पर नियंत्रण करने का तरीका दिखाया गया. साथ ही, उपद्रवियों को गिरफ्तार करने और घायल उपद्रवियों को अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास भी किया गया. इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस की तैयारियों को मजबूत करना और आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता को बढ़ाना था. एसपी मनीष कुमार के निर्देश पर यह अभ्यास पुलिस की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि डूंगरपुर की भौगोलिक परिस्थिति राज्य के अन्य इलाकों से भिन्न होने के कारण पुलिस का प्रशिक्षित और पेशेवर होना आवश्यक है. इसे ध्यान में रखते हुए, आरआई भैयालाल आंजना के नेतृत्व में पुलिस लाइन में भीड़ नियंत्रण का अभ्यास करवाया गया. इस अभ्यास के दौरान वास्तविक परिस्थितियों का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 125 लोगों ने बल पर पथराव किया. पुलिस ने इस स्थिति से निपटने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़े और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए. इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस की तैयारियों को परखना और उन्हें आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करना था. एसपी ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार होता है.

पुलिस बल ने पथराव करने वाली भीड़ को तितर-बितर करने के लिए धमाके वाले और आंसू गैस के गोले दागे. जब भीड़ नहीं बिखरी, तो लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा गया और अभ्यास के दौरान 8 लोगों की नकली गिरफ्तारी की गई. इस अभ्यास में पुलिस ने विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया.

इसके अलावा, पुलिस को साप्ताहिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें प्राथमिक उपचार, महिला आत्म-रक्षा, विभिन्न प्रकार की नाकाबंदी और घटनास्थल सुरक्षा जैसे विषयों पर जोर दिया गया. इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार करना और उन्हें आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करना था. पुलिस की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के अभ्यास और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं.

