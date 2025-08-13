Zee Rajasthan
डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा, चोर गिरोह का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत चोर गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. 

Published: Aug 13, 2025, 16:12 IST | Updated: Aug 13, 2025, 16:12 IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत एक चोर गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने डूंगरपुर व बांसवाडा में चार चोरी की वारदात करना कबूल किया है. आरोपी सूने व निर्माणाधीन मकानों को अपना निशाना बनाते थे. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

सागवाड़ा थानाधिकारी मदनलाल ने बताया कि दशरथ सिंह पुत्र तेज सिंह राजावत निवासी ठाकरड़ा ने रिपोर्ट पेश की थी. इसमें बताया कि उसके निर्माणाधिन मकान में निमार्ण कार्य के साथ मकान में 2 बाथरूम का काम चल रहा है. दोनों बाथरूम में 29 जुलाई को बाथरूम का सारा सामान डाईवर्टर, पीतल के फ्लश वाल्व, पीवीसी पाईप लाईन, नल वगैरा लगाये थे लेकिन प्लास्तर का कार्य शेष होने से सारा सामान फीटींग कर रखा हुआ था. जिस पर प्लास्तर होना शेष था.

8 अगस्त को मकान पर काम कर रहे मजदुर राखी का त्यौहार होने से छुट्टी चले गये थे. वह भी 2 दिन तक मकान पर देखने नहीं आया था. थानाधिकारी मदनलाल ने बताया कि आरोपी की सरगर्मी से तलाश की गई. सीसीटीवी कैमरे चेक किए एवं तकनीकी आधार पर जांच कर आरोपी आसीफ शाह फकीर पुत्र मुस्ताक शाह फकीर मुसलमान, समीर पुत्र मुर्तजा शाह फकीर निवासीयान नवा पादर खेरन का पारडा डूंगरी मोहल्ला परतापुर पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा को डिटेन किया.

मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उक्त दोनो अभियुक्तगण ने अपने अन्य साथी शहजाद पुत्र सलीम शाह फकीर मुसलमान निवासी पारसोला प्रतापगढ हाल परतापुर जिला बांसवाडा के साथ मिल कर गिरोह बना कर तीनों द्वारा चोरी की वारदात कबूल कर ली. जिस पर अभियुक्त आसीफ शाह फकीर एवं समीर शाह फकीर को गिरफ्तार किया. उक्त वारदातों के अलावा भी अन्य वारदाते करना स्वीकार किया है. अभियुक्त आसीफ शाह फकीर एवं समीर शाह फकीर से अनुसंधान जारी है, जिससे ओर भी कई वारदातें खुलने की संभावना है.

