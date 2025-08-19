Zee Rajasthan
Dungarpur: गिव अप स्कीम को लेकर भिड़े डीलर्स और विभाग, कलेक्टर तक पहुंचा विवाद

Dungarpur News: राशन डीलरों ने आरोप लगाया कि रसद विभाग गिव अप अभियान में जबरन नाम कटवाने का दबाव बना रहा है. विरोध में डीलरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की.

Published: Aug 19, 2025, 17:29 IST | Updated: Aug 19, 2025, 17:29 IST

Dungarpur: गिव अप स्कीम को लेकर भिड़े डीलर्स और विभाग, कलेक्टर तक पहुंचा विवाद

Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के राशन डीलर्स ने राज्य सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे गिव अप अभियान में नाम कटवाने के लिए रसद विभाग पर दबाव बनाने के आरोप लगाए है. राशन डीलर्स ने कलेक्ट्रेट पर रसद विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में राशन डीलर्स ने उन पर बेवजह दबाव नहीं बनाने और ग्राम विकास अधिकारी , पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ के माध्यम से सर्वे करवाते हुए नाम कटवाने की मांग की है.

डूंगरपुर जिले के राशन डीलर संघ के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ लेने वाले लोगों को हटाने के लिए गिव अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत राशन डीलर्स ने विभाग का पूरा सहयोग किया और करीब 18 हजार नाम हटवाए है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम नियमानुसार हट सकता था वे नाम हटवा दिए गए है, लेकिन रसद विभाग द्वारा राशन डीलर्स पर जबरदस्ती नाम कटवाने का दबाव बनाया जा रहा है.

राकेश जैन का कहना है कि यदि दबाव में किसी सही परिवार का गलत तरीके से नाम कट गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे में राशन डीलर्स ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राशन डीलर्स पर बेवजह दबाव नहीं बनाकर पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की एक टीम बनाकर सर्वे करवाने और गलत तरीके से राशन लेने वालो के नाम कटवाने की मांग की है.

डूंगरपुर जिले के भारतीय किसान संघ की ओर से माही बांध का पानी डूंगरपुर जिले के हर गांव में पहुंचाने की मुहिम चलाई जा रही है. इसी मुहिम के तहत किसान संघ के पदाधिकारी आसपुर विधायक उमेश डामोर व पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा के निवास पहुंचे, जहां किसान संघ ने दोनो नेताओं को ज्ञापन देते हुए माही बांध का पानी सिंचाई के लिए डूंगरपुर के हर गांव पहुंचाने की मांग की.

