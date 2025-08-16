Zee Rajasthan
Dungarpur Weather: डूंगरपुर में आज मौसम की बड़ी करवट! देर रात तक गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी

Dungarpur News: डूंगरपुर में 16 अगस्त को मौसम ने करवट ली. दिनभर बादल छाए रहे और तापमान 32°C दर्ज हुआ. IMD ने गरज-चमक और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. AQI 69–87 के बीच मॉडरेट रहा. पढ़ें आपके जिले की वेदर रिपोर्ट.

Published: Aug 16, 2025, 17:36 IST | Updated: Aug 16, 2025, 17:36 IST

Dungarpur Weather: डूंगरपुर में आज मौसम की बड़ी करवट! देर रात तक गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी

Dungarpur Weather News: राजस्थान के दक्षिणी जिले डूंगरपुर में शनिवार, 16 अगस्त 2025 को मौसम ने करवट ली. सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा रहा और तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. धूप-छांव के इस खेल ने दिन को उमसभरा बनाया, लेकिन शाम होते-होते मौसम में ठंडक और राहत महसूस की गई.

बारिश और गरज-चमक का अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने डूंगरपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो वॉच अलर्ट जारी किया है, जो 17 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा. विभाग का कहना है कि देर रात से लेकर सुबह तक कहीं-कहीं तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

वायु गुणवत्ता (AQI)
आज डूंगरपुर की वायु गुणवत्ता सामान्य रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 69 से 87 के बीच दर्ज किया गया, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है. इसका मतलब है कि आम लोगों के लिए हवा सुरक्षित है, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
आज डूंगरपुर में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 7 बजकर 7 मिनट पर होगा. इस तरह शहर में लगभग 12 घंटे 56 मिनट की दिन की रोशनी रही. लंबे दिन और बदलते मौसम ने लोगों को अलग ही अनुभव कराया.

सावधानियां
डूंगरपुर में आज दिनभर उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम और रात तक बारिश के आसार ठंडक का एहसास दिला सकते हैं. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ऐसे में गरज-चमक और बारिश के दौरान खुले स्थानों से बचें, यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और संवेदनशील वर्ग वायु गुणवत्ता को देखते हुए मास्क का उपयोग करें. साथ ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की हिदायतों का पालन करना भी बेहद जरूरी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

