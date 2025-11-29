1xBet Money Laundering: रैपिडो चालक के खाते में ₹331 करोड़, उदयपुर की लग्जरी शादी में काला धन

Udaipur News: केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी ED अवैध सट्टेबाज़ी ऐप 1xBet से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गहन जांच कर रही है. इस जांच के दायरे में कई हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ और पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं, जिन्होंने इस अवैध बेटिंग ऐप का प्रचार किया था.

जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है: एक रैपिडो बाइक चालक के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच ₹331.36 करोड़ की भारी-भरकम राशि जमा की गई.

उदयपुर की लग्ज़री शादी और म्यूल अकाउंट

जांच के दायरे में पिछले नवंबर में उदयपुर के ताज अरावली रिज़ॉर्ट में हुआ एक लग्ज़री विवाह समारोह भी शामिल है. ED ने पाया कि बाइक चालक के बैंक खाते से लगभग ₹1 करोड़ की राशि इस विवाह से जुड़े लेन-देन में स्थानांतरित की गई थी. बाइक चालक प्रदीप का बयान दर्ज किया गया, जिसने बताया कि उसका शादीशुदा जोड़े से कोई संबंध नहीं है. जांच में स्थापित हुआ कि बाइक चालक का बैंक खाता वास्तव में एक 'म्यूल अकाउंट' था. यह खाता कई अज्ञात स्रोतों से बड़ी रकम प्राप्त करने और उसे विभिन्न संदिग्ध खातों में ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जा रहा था. इसी प्रकार का एक लेन-देन 1xBet से भी जुड़ा पाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ED को संकेत मिले हैं कि अवैध धन के स्रोत को छिपाने के लिए किसी "थर्ड पार्टी" का उपयोग कर फंड ट्रांसफर किए गए. जांच में यह भी सामने आया कि ताज होटल में जमा कराए गए अनुबंध पर बाइक चालक प्रदीप के हस्ताक्षर जाली थे. यह अनुबंध आदित्य ज़ूला द्वारा ताज प्रबंधन को सौंपा गया था, जिसने ताज बुकिंग के लिए 17 पैन कार्डों का उपयोग करने का प्रयास किया था.

यह मामला दर्शाता है कि म्यूल अकाउंट्स का उपयोग किस तरह अवैध धन को लग्ज़री कार्यक्रमों और महंगी खरीद के लिए चैनलाइज करने में किया जा रहा है.

ED की जनता के लिए सलाह

ईडी ने जनता को सावधान करते हुए सलाह दी है कि वे अपनी बैंक खाता जानकारी, वित्तीय दस्तावेज़ या यूपीआई एक्सेस किसी से साझा न करें, और अपनी पहचान का उपयोग करने के बदले धन की पेशकश करने वालों से सतर्क रहें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-