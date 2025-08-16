Zee Rajasthan
mobile app

उदयपुर स्कूल हादसे पर सख्त शिक्षा विभाग, AEN-JEN तुरंत निलंबित

Udaipur News: उदयपुर के कोटड़ा में दर्दनाक हादसा पेश आया. निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से एक बालिका की मौत हो गई. दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई. ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया. पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया. क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 16, 2025, 10:01 IST | Updated: Aug 16, 2025, 10:01 IST

Trending Photos

राजस्थान का यह गांव कहलाता है करोड़पतियों का अड्डा! क्या आप जानते हैं इसका नाम?
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान का यह गांव कहलाता है करोड़पतियों का अड्डा! क्या आप जानते हैं इसका नाम?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 24 जिलों में चेतावनी जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून का कहर! 24 जिलों में चेतावनी जारी

राधा-रुक्मिणी नहीं, राजस्थान के इस मंदिर में घड़ी है भगवान की सबसे प्रिय! वजह जानकर बढ़ जाएगी आपकी भी श्रद्धा
7 Photos
rajasthan temple

राधा-रुक्मिणी नहीं, राजस्थान के इस मंदिर में घड़ी है भगवान की सबसे प्रिय! वजह जानकर बढ़ जाएगी आपकी भी श्रद्धा

भिवाड़ी से खाटू श्याम जी के लिए 700 भक्त लेकर पैदल निकले 2121 फीट लंबा निशान, देखें फोटोज
6 Photos
Khatu Shyam ji

भिवाड़ी से खाटू श्याम जी के लिए 700 भक्त लेकर पैदल निकले 2121 फीट लंबा निशान, देखें फोटोज

उदयपुर स्कूल हादसे पर सख्त शिक्षा विभाग, AEN-JEN तुरंत निलंबित

Jaipur News: स्वतंत्रता दिवस पर उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए हादसे पर त्वरित सख्ती दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने कार्य में प्रथम दृष्टिता लापरवाही का दोषी मानते हुए कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह (मूल पद तृतीय श्रेणी अध्यापक) और संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है. साथ ही संवेदक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. जांच चलने तक निलंबित एईएन का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला ​उदयपुर रहेगा.

विभाग ने घटना पर संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है. घटना पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है. कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है जबकि संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट, कार्यालय ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, कोटड़ा जिला उदयपुर की अनुबंध की सेवाएं राजकार्य में लापरवाही के चलते तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्य की संवदेक मैसर्स दिव्यांशी एन्टरप्राईजेज द्वारा किए गए निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए संवेदक फर्म के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

Trending Now

क्या कहना है अधिकारियों का

घटना के संबंध में विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरने से भवन के पास से ​गुजर रही एक बालिका की मौत हो गयी और अन्य बालिका घायल हो गयी है. दोनों विद्यालय की छात्राएं नहीं हैं. निर्माणाधीन भवन में विद्यालय संचालित नहीं है. विद्यालय अन्यत्र संचालित है.

हादसा गुणवत्ता में कमी के चलते नहीं बल्कि कार्य में संवेदक द्वारा लापरवाही के चलते घटित हुआ है. छज्जे में लिंटा भराई ठीक से न करने और शटरिंग समय से पूर्व हटाने की वजह से हादसा घटित हुआ, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गयी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news