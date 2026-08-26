/Explainer: 10 रुपये की नाव सवारी और जान का जोखिम! मानसी वाकल बांध में नाबालिग चला रहे नाव, उदयपुर प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवाल

Udaipur News: उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र स्थित मानसी वाकल बांध से सामने आई तस्वीरों ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां कथित तौर पर नाबालिग बच्चे बिना अनुमति नाव चलाकर श्रद्धालुओं और सैलानियों को महज 10-10 रुपये में बांध की सैर करवा रहे हैं. चिंताजनक स्थिति यह है कि नाव में बैठने वाले लोग भी फोटो और वीडियो बनाने के दौरान सुरक्षा को नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं.

मामला केवल अनधिकृत नौकायन तक सीमित नहीं है. सवाल यह भी है कि जिस काम के लिए प्रशिक्षित और जिम्मेदार लोगों की जरूरत होती है, वहां कथित रूप से नाबालिग बच्चे नाव संचालन कर रहे हैं. वहीं यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट और अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आने की बात भी सामने आई है. ऐसे में किसी दुर्घटना की स्थिति में हालात गंभीर हो सकते हैं.

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600 साल पुराने चन्देश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा है मामला

मानसी वाकल बांध के किनारे स्थित चन्देश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों में शामिल है. स्थानीय मान्यता के अनुसार यह मंदिर करीब 600 वर्ष पुराना है और यहां चन्देश्वर महादेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है. स्थानीय स्तर पर यह भी मान्यता प्रचलित है कि यहां झूठी कसम नहीं खाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है.

मानसी वाकल बांध बनने के बाद वर्ष 2006 से मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी में रहने लगा. इसके बाद मंदिर और बांध क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान नाव का सहारा लिया जाने लगा. अब इसी नौकायन को लेकर सुरक्षा और अनुमति से जुड़े सवाल उठ रहे हैं.

सावन में बढ़ी भीड़, बढ़ा जोखिम

सावन के महीने में चन्देश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है. इन दिनों यहां दिनभर सैकड़ों लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के बीच कथित रूप से बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के नाव संचालन को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ी हुई है.

नाव में बैठकर लोग बांध क्षेत्र की सैर के साथ फोटो और वीडियो भी बनाते नजर आते हैं. पानी के बीच यात्रा के दौरान जरा सी लापरवाही भी जोखिम बढ़ा सकती है. खासतौर पर तब, जब सुरक्षा उपकरणों और संचालन की व्यवस्था को लेकर स्पष्टता न हो.

स्कूल जाने की उम्र में नाव संचालन का आरोप

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू कथित रूप से नाबालिग बच्चों का नाव चलाना है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन बच्चों की उम्र पढ़ाई और स्कूल जाने की है, वे कुछ रुपयों की कमाई के लिए नाव संचालन में लगे हुए हैं. यदि यह व्यवस्था बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों के चल रही है, तो यह केवल यात्रियों की सुरक्षा का नहीं बल्कि इन बच्चों की सुरक्षा का भी गंभीर विषय है.

नाव संचालन में पानी की गहराई, मौसम, यात्रियों की संख्या और अचानक बदलने वाली परिस्थितियों को संभालने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है. किसी भी आपात स्थिति में अनुभव और प्रशिक्षण की कमी बड़ा खतरा बन सकती है. इसलिए इस मामले में संबंधित विभागों की भूमिका और निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

क्या हादसे के बाद होगी कार्रवाई?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बांध क्षेत्र में संभावित हादसों का खतरा लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन की ओर से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा. अब तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों का सवाल है कि क्या प्रशासन समय रहते कथित अवैध नौकायन पर रोक लगाएगा या फिर किसी बड़ी दुर्घटना के बाद कार्रवाई होगी.

यहां केवल नाव चलाने वालों की जांच ही नहीं, बल्कि पूरे बांध क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है. श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यह तय करना जरूरी है कि नौकायन की अनुमति है या नहीं, संचालन कौन कर रहा है और यात्रियों के लिए कौन-कौन से सुरक्षा प्रबंध मौजूद हैं.

उदयपुर की पेयजल जरूरतों से भी जुड़ा है मानसी वाकल बांध

मानसी वाकल बांध उदयपुर शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने वाले प्रमुख बांधों में शामिल है. ऐसे में बांध क्षेत्र की सुरक्षा का महत्व और बढ़ जाता है. यहां धार्मिक आस्था, पर्यटन जैसी गतिविधियों और पेयजल स्रोत की संवेदनशीलता एक साथ जुड़ी हुई हैं.

बढ़ती आवाजाही को देखते हुए जरूरत है कि संबंधित प्रशासन और विभाग मौके की स्थिति की जांच करें. यदि बिना अनुमति नौकायन या सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है तो समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए. साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षित आवाजाही के लिए स्पष्ट व्यवस्था और निगरानी सुनिश्चित की जाए.

सबसे बड़ा सवाल: सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

मानसी वाकल बांध की तस्वीरों ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है. क्या धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी उसी स्तर पर तैयार है? 10 रुपये की नाव सवारी भले ही मामूली लगे, लेकिन पानी के बीच सुरक्षा में छोटी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है.

अब नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है. तस्वीरें सामने आने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कथित अनधिकृत नौकायन और नाबालिगों से नाव संचालन के मामले की जांच होती है या नहीं. स्थानीय लोगों की मांग साफ है कि किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.