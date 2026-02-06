Zee Rajasthan
जिंदा बेटी की छपवा दी शोक पत्रिका और विधि-विधान से किया क्रिया कर्म, वजह जान उड़ जाएंगे होश

Rajasthan Love Marriage Controversy: उदयपुर में माल की टुस गांव के एक व्यक्ति ने शादी के बाद पुनः प्रेम विवाह करने वाली अपनी बेटी से नाता तोड़ते हुए उसकी शोक पत्रिका छपवा दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avinash jagnawat
Published: Feb 06, 2026, 07:48 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 07:48 PM IST

जिंदा बेटी की छपवा दी शोक पत्रिका और विधि-विधान से किया क्रिया कर्म, वजह जान उड़ जाएंगे होश

Rajasthan Love Marriage Controversy: राजस्थान के उदयपुर में माल की टुस गांव के एक व्यक्ति ने शादी के बाद पुनः प्रेम विवाह करने वाली अपनी बेटी से नाता तोड़ते हुए उसकी शोक पत्रिका छपवा दी. पिता ने परिवार और समाज के लोगों के सामने जीवित बेटी के सारे क्रिया कर्म करते हुए धूप दे दिया.

पिता ने बकायदा शोक पत्रिका के माध्यम से समाज के लोगों को अपने घर बुलाया और सबके सामने अपनी बेटी को मृत घोषित कर दिया. उसके बाद पिता सहित पूरे परिवार ने नवमी की धूप दे दी और सब के सामने ऐलान किया कि अब उनका बेटी से कोई लेना देना नहीं है.

बताया जा रहा है कि पुष्कर लोहार में 2 महीने पहले अपनी बेटी कोमल लोहार की पूरे रीति रिवाज के साथ अपने ही समाज के एक युवक के साथ शादी की थी. शादी के 2 महीने बाद ही कोमल ने अपने पिता के साथ-साथ ससुराल वालों को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह कर लिया.

जब यह बात कोमल के पिता को मालूम हुई, तो वह पूरी तरह से टूट गया. इतना ही नहीं उसने अपनी बेटी से सभी तरह के रिश्तों को खत्म कर शोक पत्रिका भी छपवा दी. पुष्कर ने शोक पत्रिका में छपवाया कि उसकी बेटी कोमल लोहार की मृत्यु हो चुकी है.

इसके बाद उसने नवमी की धूप का समय निर्धारित कर समाज के सभी लोगों को अपने घर बुलाया और सभी के सामने कोमल के फोटों पर फूलों का हार चढ़ाकर उसे मृत घोषित करते हुए धूप दे दी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंUdaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

