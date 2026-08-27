/उदयपुर के झाड़ोल में भाई-बहन से तलवार की नोक पर लूट, नकाबपोश बदमाश फरार

Jhadol Robbery: उदयपुर के झाड़ोल थाना क्षेत्र से राखी के दिन लूट की एक वारदात सामने आई है. यहां घर लौट रहे भाई-बहन को रास्ते में रोककर नकाबपोश बदमाशों ने तलवार की नोक पर लूट लिया. वारदात NH-58E पर उंडावेला के पास हुई बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, भाई-बहन राखी के पर्व पर घर लौट रहे थे. इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया. बदमाशों ने तलवार दिखाकर उन्हें डराया और उनके पास मौजूद सामान से भरा बैग छीन लिया. बैग में कपड़े और गहने बताए जा रहे हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद चारों बदमाश बाइक से मौके से फरार हो गए. अचानक हुई इस घटना से पीड़ित भाई-बहन घबरा गए. बाद में उन्होंने झाड़ोल थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.



अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज

पीड़ितों की ओर से झाड़ोल थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस वारदात के आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों और बदमाशों के आने-जाने के रास्तों की जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में शामिल बदमाश स्थानीय हैं या किसी दूसरे इलाके से आए थे. राखी जैसे पर्व पर परिवार के साथ घर लौट रहे लोगों को रास्ते में रोककर लूट की घटना सामने आने के बाद इलाके में भी चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों में हाईवे की सुरक्षा को लेकर चिंता है.

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NH-58E के इस हिस्से पर पहले भी उठते रहे हैं सवाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक NH-58E के रणघाटी, पालियाखेड़ा और उंडावेला इलाके में पहले भी लूट की शिकायतें सामने आती रही हैं. लोगों का आरोप है कि शाम होने के बाद हाईवे के कुछ हिस्सों में बदमाश सक्रिय हो जाते हैं और राहगीरों को निशाना बनाते हैं. हालांकि, इन आरोपों और पिछली घटनाओं की पुलिस जांच की स्थिति अलग-अलग हो सकती है, लेकिन ताजा वारदात ने हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर शाम के समय पुलिस की नियमित मौजूदगी बढ़नी चाहिए. खास तौर पर उन स्थानों पर गश्त की जरूरत है, जहां सड़क के आसपास अंधेरा रहता है या लोगों की आवाजाही कम होती है.



तीन थाना क्षेत्रों से होकर गुजरता है हाईवे

NH-58E का यह मार्ग अलग-अलग पुलिस थाना क्षेत्रों की सीमा से होकर गुजरता है. बताया जा रहा है कि हाईवे का यह हिस्सा नाई, बाघपुरा और झाड़ोल थाना क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अलग-अलग थाना क्षेत्रों की सीमा होने के कारण कई बार सुरक्षा और निगरानी को लेकर दिक्कत पैदा हो सकती है. लोगों ने पुलिस से आपसी समन्वय बढ़ाने और हाईवे के संवेदनशील हिस्सों पर लगातार निगरानी रखने की मांग की है. हालांकि, यह भी जांच का विषय है कि मौजूदा वारदात किस थाना क्षेत्र में हुई और घटना के बाद आरोपियों की आवाजाही किस दिशा में हुई. पुलिस जांच आगे बढ़ने के साथ इन सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं.



पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग

लूट की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे पर शाम के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. लोगों का कहना है कि त्योहारों के दौरान दूसरे शहरों और गांवों से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं. ऐसे समय में हाईवे और संपर्क मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए. लोगों ने संदिग्ध बाइक और वाहनों की जांच करने, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और पहले हुई लूट की घटनाओं का भी पता लगाने की मांग की है. फिलहाल झाड़ोल थाना पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चारों आरोपी कौन थे और उन्होंने वारदात की पहले से योजना बनाई थी या रास्ते में राहगीरों को देखकर उन्हें निशाना बनाया.



ताजा घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. अब पुलिस जांच में यह साफ होगा कि इस वारदात के पीछे किसी सक्रिय गिरोह का हाथ है या स्थानीय स्तर पर सक्रिय बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया. पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध सुरागों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है.

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