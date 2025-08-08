Zee Rajasthan
Udaipur Files: उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित इस फिल्म का लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे. उदयपुर में यह फिल्म अर्बन स्क्वायर, सेलिब्रेशन मॉल और लेक सिटी मॉल में एक-एक शो में दिखाई जाएगी. उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 08, 2025, 09:35 IST | Updated: Aug 08, 2025, 09:35 IST

Udaipur Files: आज रिलीज होगी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स', कन्हैयालाल की पत्नी और बेटे ने की यह गुजारिश

Udaipur Files: राजस्थान की सबसे चर्चित और विवादित फिल्म Udaipur Files फाइनली आज देश भर के करीब 4500 सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित इस फिल्म का लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे. उदयपुर में यह फिल्म अर्बन स्क्वायर, सेलिब्रेशन मॉल और लेक सिटी मॉल में एक-एक शो में दिखाई जाएगी. उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.


कन्हैयालाल के बेटे यश तेली के मुताबिक, वह अपने पूरे परिवार के सहित यह फिल्म देखने जाएंगे. उनका कहना है कि उनके पिता की बेहद बेरहमी से तालिबानी तरीके से हत्या की गई थी और अभी तक उन आरोपियों को कोई सख्त सजा नहीं मिली है. उनके पिता की हत्याकांड से जुड़े इस मामले को ही इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है. ऐसे में उन्होंने तमाम लोगों से गुजारिश की है कि वह यह फिल्म जरूर देखें और उनके पिता को न्याय दिलवाएं.

दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई
बता दें कि इससे पहले फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर अंतरिम लोग रोक लग गई थी. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को कुछ संगठनों और एक आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई की और रोक लगाई थी. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर कोर्ट ने 25 जुलाई 2025 को फिल्म को रिलीज करने की परमीशन दे दी थी लेकिन इसके बाद फिर से इस फिल्म को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई.

इसके बाद 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि वह फिल्म का रिव्यू करें और आगे क्या करना है, इसके बारे में फैसला लें. इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक विशेष समिति बनाई और बैठकर फिल्म की समीक्षा की. इसके चलते 6 अगस्त को फिल्म की रिलीज करने की मंजूरी मिल गई.

अमित जानी ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो

बता दें कि इस फिल्म के निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और उनका कहना है कि इस फिल्म के माध्यम से उनका मकसद किसी भी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है. वह एक सच्ची घटना को लोगों के सामने लाना चाहते हैं. इस फिल्म को भरत एस. श्रीनाते ने डायरेक्ट किया है. मुख्य रोल यानी कि कन्हैया लाल की भूमिका एक्टर विजय राज ने निभाई है. इस फिल्म में रजनीश दुग्गल और प्रीति जिंदगानी भी अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे.

