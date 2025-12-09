धोखाधड़ी केस में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी अरेस्ट, आज होगी कोर्ट में पेशी, जानें पूरा मामला

Udaipur News: इंदिरा ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर अजय मुर्डिया से धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में फरार चल रहे फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को मुंबई पुलिस की सहायता से गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों को गिरफ्तारी के बाद उदयपुर लाया गया, जहां देर रात करीब 9:30 बजे पुलिस टीम उन्हें लेकर पहुंची. पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रांजिट डिमांड पर अपनी कस्टडी में रखा है और आज दोपहर तक उन्हें न्यायालय में पेश किए जाने की तैयारी कर रही है.

बताया जा रहा है कि उदयपुर पुलिस विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी से धोखाधड़ी के मामले में विस्तृत पूछताछ करना चाहती है. न्यायालय में पेशी के बाद पुलिस दोनों को विधिवत रिमांड पर लेगी, जिसके बाद इस मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन, अनुबंध की शर्तों, कमिटमेंट और कथित धोखाधड़ी की पूरी कार्यप्रणाली पर पूछताछ की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस हाई-प्रोफाइल केस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच लंबित है और आरोपियों से पूछताछ इस मामले की गुत्थी सुलझाने में निर्णायक साबित हो सकती है.

चार आरोपी फरार बताए जा रहे

आपको बता दें कि इस केस में पुलिस पहले ही विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर मेहबूब अंसारी सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन अभी भी चार आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है और जल्द उन्हें भी हिरासत में लेने की कोशिश जारी है.

पुलिस सभी पहलुओं को बेहद गंभीरता से खंगाल रही

मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इंदिरा ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर अजय मुर्डिया की शिकायत के बाद यह पूरा मामला सामने आया था. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि फिल्म प्रोजेक्ट और उससे जुड़े वित्तीय समझौतों में बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की गई. इसके आधार पर पुलिस ने IPC की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं को बेहद गंभीरता से खंगाल रही है.

नए खुलासे होने की संभावना

उदयपुर पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, अदालत में पेशी के बाद रिमांड अवधि तय की जाएगी, जिसके बाद पुलिस विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट से विस्तृत पूछताछ शुरू करेगी. इस हाई-प्रोफाइल मामले में आने वाले दिनों में कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

