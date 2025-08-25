पानी में डूबने से चार बच्चों की मौत, पूर्व MLA ने लापरवाही का लगाया आरोप

Udaipur News: उदयपुर में मंडेरिया माइंस में भरे पानी में डूबने से चार बच्चों की मौत का मामला राजनैतिक रंग लेने लगा है. वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने इशारों ही इशारों में विरोधियों पर निशाना साधा.
Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में मंडेरिया माइंस में भरे पानी में डूबने से चार बच्चों की मौत का मामला राजनैतिक रंग लेने लगा है. वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने इशारों ही इशारों में विरोधियों पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि गरीबी आदिवासी परिवार के लोगों को भले ही मुआवजा दे दिया गया हो, लेकिन उनको धमकियां दी जा रही हैं. ऐसे में अगर उनको धमकियां देने बंद नहीं किया, तो वे परिवार के लोगो के साथ सड़कों पर उतरेंगी.
उन्होंने उदयपुर सीकेंट फैक्ट्री और माइंस प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर माइंस प्रबंध ने वहां पर गार्ड तैनात किया होता, तो यह हादसा नहीं होता.
वहीं पुलिस ने आज चारों शवों का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किए. आपको बता दें कि कल रविवार को माइंस के पास चार बच्चे बकरियां चराने गए थे. इस दौरान वे माइंस के खड्डे में भरे पानी में नहाने उतर गए.
जिससे चारों बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई. जब बकरियां अकेली घर पहुंची, तब घर के लोगों ने बच्चों को नहीं देखा और वे सभी उन्हें तलाशते हुए मौके पर पहुंचे और हादसे की बात पता चला.
