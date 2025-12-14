Zee Rajasthan
उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, चार लोगों की मौके पर मौत

Udaipur Accident: उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.

Published: Dec 14, 2025, 10:36 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 10:36 PM IST

उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, चार लोगों की मौके पर मौत

Udaipur Accident: राजस्थान के उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि हादसा हाईवे स्थित पीर बावजी स्थान के समीप हुआ, जहां मार्बल ब्लॉक लेकर जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित हो गया.

ट्रेलर अनियंत्रित होने के बाद एक ब्लॉक फॉर्चूनर पर गिर गया. इसके बाद एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गई. मामले की जानकारी मिलने पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को बाहर निकाल कर अस्पताल भिजवाया. इस दौरान करीब 2 घंटे तक हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित रहा. पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू किया.

उदयपुर में चातुर्मास प्रवास पर आए राष्ट्रसंत पुलक सागर महाराज आज नारायण सेवा संस्थान के माली कॉलोनी स्थित नवनिर्मित ‘वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी’ परिसर में पहुंचे. संस्थान के संस्थापक कैलाश ‘मानव’, कमलादेवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और वंदना अग्रवाल ने उनकी अगवानी की. जहां उन्होंने दिव्यांगजन के लिए संचालित निःशुल्क सेवा प्रकल्पों का अवलोकन किया.

साथ ही निर्मित कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन किया. राष्ट्रसंत के साथ दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं भी उपस्थित रहे. उन्होंने मूक-बधिर एवं दृष्टिबाधित बालकों के विद्यालय तथा उनके द्वारा निर्मित हस्तशिल्प की भी सराहना की. निःशुल्क ऑपरेशन हेतु देश के विभिन्न राज्यों से आए दिव्यांगजनों के लिए संचालित रोजगारोन्मुख प्रशिक्षणों का अवलोकन कर प्रशिक्षणार्थियों को सुखद जीवन का आशीर्वाद दिया.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि आज मैं यहां नहीं आता, तो मेरा चातुर्मास अधूरा रह जाता है, यहां जो मैंने देखा, उसे देखकर शब्द मौन हो गए. दिव्यांगजनों की पीड़ा और सेवा भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं सम्मेद शिखर के पावन तीर्थ में आ गया हूं. नारायण सेवा संस्थान सेवा का ऐसा महाकुंभ है, जहां पीड़ितों और दुखियों का जीवन बदल जाता है.

