औरंगजेब ने संभाजी के कई टुकड़े किए वो कैसा कुशल प्रशासक- राज्यपाल हरिभाऊ बागडे़

Rajasthan News: राजस्थान के उदयपुर जिले में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो.सुनीता मिश्रा का विवादित बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है. दरअसल पिछले दिनों उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि औरंगजेब का मैनेजमेंट अच्छा था.
जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया. ऐसे में लोगों ने उनपर कई सवाल उठाए थे और बोले कि बताओ औरंगजेब कैसे अच्छा था. उदयपुर जिले के प्रवास पर आए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे़ ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु सुनीता मिश्रा के एक बयान का जमकर कटाक्ष किया.
डबोक इलाके में निजी कॉलेज में आयोजित हुए अखिल भारतीय लेखांकन सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे़ ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी के साथ मारा. उनकी आंखें फोड़ी गई, शरीर के कई टुकड़े किए गए.
जिस शासक ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा हो, जिसके जनाना महल में 2000 से ज्यादा महिलाएं हों, वह कैसे कुशल प्रशासक हो सकता है. राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे़ ने कहा कि हमें सही बोलना चाहिए, जिससे वह बात लोगों को पसंद आए.
सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुल गुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था. उसके बाद उदयपुर में एबीवीपी और एनएसयूआई के साथ सर्व समाज के लोगों ने उनके बयान का विरोध किया था. विरोध बढ़ता देख राज्यपाल को उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजना पड़ा था.
