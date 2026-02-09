Zee Rajasthan
तेज रफ्तार ट्रेलर ने महिला को कुचला, रोड पर मां से लिपटकर रोने लगी बेटी

Udaipur Accident: उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पार कर रही एक महिला पर्यटक को कुचल दिया. हादसे में महिला पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई.

Published: Feb 09, 2026, 05:39 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 05:39 PM IST

Udaipur Accident: राजस्थान के उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पार कर रही एक महिला पर्यटक को कुचल दिया. हादसे में महिला पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे स्थित घसियार श्रीनाथजी मंदिर के पास हुई. हादसा इतना भयावह था कि महिला का शव क्षत-विक्षत हो गया.

महिला की बेटी दौड़कर अपने मां के शव के पास पहुंची और लिपटकर रोने लगी. वह बार-बार अपनी मां को पुकारत रही. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलने पर बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को मोर्चरी में रखवाया.

थानाधिकारी किताब देवी ने बताया कि महिला अनिता यादव उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली थी. वह अपनी बेटी निधि के साथ मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन करने आई थीं. घसियार स्थित श्रीनाथजी के दर्शन करने के बाद महिला सड़क पार कर रही थी, तभी सामने से आ रहे बेकाबू ट्रेलर ने उसे चपेट में ले लिया.

हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि फरार ट्रेलर का पता लगाया जा सके. पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है. ट्रेलर गुजरात नंबर का और ऑरेंज कलर का था, जिसमें कोयला भरा हुआ था. महिला बेटी और ग्रुप के साथ 3 दिन पहले उदयपुर आई थी.

