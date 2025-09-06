उदयपुर में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल बंद के आदेश लेट हुए जारी, स्कूल से लौटे स्टूडेंस

Udaipur News: उदयपुर में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है, लेकिन यह आदेश तब आया जब कई छात्र स्कूल पहुंच चुके थे.
Udaipur News: उदयपुर में भारी बारिश के कारण भारतीय मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन यह फरमान देर से जारी होने के कारण कई छात्र स्कूल पहुंचने के बाद भीगते हुए वापस लौटने को मजबूर हुए.
हालांकि, आदेश के समय पर जारी न होने से कई स्कूलों में छात्र सुबह पहुंच गए थे. अभिभावकों और स्कूल प्रशासन ने इस देरी पर नाराजगी जताई, क्योंकि बच्चों को बारिश के बीच स्कूल भेजने के बाद वापस लाने में असुविधा हुई. मौसम विभाग ने उदयपुर, राजसमंद और सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते जलभराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है.
जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके. कलेक्टर ने स्कूल प्रशासनों और अभिभावकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात बाधित होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. इस बीच, स्कूल बंदी के इस फैसले को बच्चों की सुरक्षा के लिए सही माना जा रहा है, लेकिन समय पर सूचना प्रसारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है.