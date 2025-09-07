Zee Rajasthan
Udaipur News: उदयपुर में मौत के घाट उतारने को उतारू हुई बारिश, घंटों तक नदी के बीचों-बीच फंसा रहा युवक

Udaipur News: उदयपुर में भारी बारिश का कहर! आयड़ नदी के उफान से शहर जलमग्न, लोग घरों में फंसे. सेना ने ड्रोन और रस्सी से 7 घंटे नदी में फंसे युवक को बचाया. 

Published: Sep 07, 2025, 09:14 AM IST

Udaipur News: राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. उदयपुर में 6 सितंबर को शुरू हुई मूसलाधार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं, पुलिया टूटी हैं, और घरों में पानी घुस गया.

आयड़ नदी के तेज बहाव के कारण शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए, और लोग घरों में फंस गए. एक युवक नदी में 7 घंटे तक फंसा रहा, जिसे सेना ने ड्रोन की मदद से मोटी रस्सी, लाइफ जैकेट और ट्यूब के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला.

जालोर में भी हालात भयावह हैं, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय के चेंबर के बाहर छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ा. लगातार 5 से 7 घंटे की बारिश के कारण दीवारों से पानी रिसने से यह हादसा हुआ, हालांकि बड़ा नुकसान टल गया. कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भवन की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है.

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है. मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के तीव्र होने से यह सिस्टम अब 'वेल मार्क्ड लो प्रेशर' में बदल चुका है, जो दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है.

अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. एहतियातन अजमेर, बूंदी, उदयपुर और अलवर में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की है.

