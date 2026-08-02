/राजस्थान में बदलेगा मानसून का मिजाज,3 अगस्त से ट्रफ लाइन होगी शिफ्ट, जानिए आपके शहर में कैसी रहेगी बारिश

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियों को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) जयपुर ने नया पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, मध्य भारत के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र (डिप्रेशन) कमजोर होकर अब वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदल चुका है. वर्तमान में यह सिस्टम दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय है. इसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में अगले दो दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. वहीं 3 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर खिसकने लगेगी, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिलेगा.



पिछले 24 घंटे में कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश?

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मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. इस अवधि में सबसे अधिक 60 मिलीमीटर वर्षा डूंगरपुर जिले के वेजा क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई. कई अन्य जिलों में भी हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई और लोगों को उमस से राहत मिली.



1 और 2 अगस्त को इन संभागों में भारी बारिश के आसार

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 1 और 2 अगस्त को उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी तथा अतिभारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.



3 अगस्त से बदलेगा बारिश का पैटर्न

मौसम विभाग का कहना है कि 3 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगेगी. इसके कारण दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे प्रदेश में बारिश पूरी तरह थम जाएगी. 3 से 5 अगस्त के बीच शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों सहित आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.



किसानों और आमजन के लिए मौसम विभाग की सलाह

आईएमडी जयपुर ने किसानों और आम नागरिकों से मौसम के ताजा अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखने की अपील की है. जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, वहां जलभराव, तेज बहाव वाले नालों और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. किसानों को खेतों में आवश्यक कार्य मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए करने और फसलों की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम करने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन 3 अगस्त के बाद इसके प्रभाव और बारिश के वितरण में स्पष्ट बदलाव देखने को मिल सकता है.

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