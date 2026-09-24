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जयसमंद झील में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, गहरे पानी में डूबे 3 युवक, 2 की मौत

Udaipur News: जयसमंद झील में गणपति विसर्जन के दौरान तीन युवक गहरे पानी में डूब गए. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक का उदयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज जारी है. लापता युवक का शव अलसुबह सर्च ऑपरेशन में मिला.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published:Sep 24, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 01:41 PM IST
जयसमंद झील में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, गहरे पानी में डूबे 3 युवक, 2 की मौत
Image Credit: गणपति विसर्जन के दौरान हादसा.

Udaipur News: जयसमंद झील में गणपति विसर्जन के दौरान बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. मूर्ति विसर्जन के दौरान तीन युवक झील के गहरे पानी में डूब गए. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक का उदयपुर के एमबी अस्पताल में उपचार जारी है.

करीब 250 ग्रामीण गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे थे
जानकारी के अनुसार, जावद मोटी काकर गांव से करीब 250 ग्रामीण गणपति विसर्जन के लिए गामड़ी के समीप जयसमंद झील पहुंचे थे. दोपहर करीब 3 बजे 10 से 12 युवक गणपति की मूर्ति लेकर झील में उतरे थे. इसी दौरान तीन युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. हादसे के बाद मौके पर मौजूद नाविकों और ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया. प्रयासों के बाद दो युवकों को पानी से बाहर निकाला गया.

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एक युवक की इलाज के दौरान मौत
हादसे में मावालाल मीणा को गंभीर हालत में पहले सलूंबर ले जाया गया. वहां से उसे उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया. हालांकि, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं शंकर पुत्र मनोहर मीणा का एमबी अस्पताल में उपचार जारी है. हादसे के बाद परिवार और ग्रामीणों में शोक का माहौल है.

रातभर चला लापता युवक की तलाश का अभियान
हादसे के बाद तीसरे युवक शंकरलाल मीणा की तलाश शुरू की गई. गोताखोरों और नाविकों ने रातभर झील में सर्च ऑपरेशन चलाया. अलसुबह एक बार फिर तलाश अभियान शुरू किया गया. लगातार प्रयासों के बाद शंकरलाल मीणा का शव बरामद कर लिया गया. शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य की निगरानी की. गोताखोरों और नाविकों की मदद से लापता युवक की तलाश पूरी की गई. गणपति विसर्जन के दौरान हुए इस हादसे के बाद जावद मोटी काकर गांव में भी शोक का माहौल है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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