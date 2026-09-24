/जयसमंद झील में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, गहरे पानी में डूबे 3 युवक, 2 की मौत

Udaipur News: जयसमंद झील में गणपति विसर्जन के दौरान बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. मूर्ति विसर्जन के दौरान तीन युवक झील के गहरे पानी में डूब गए. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक का उदयपुर के एमबी अस्पताल में उपचार जारी है.

करीब 250 ग्रामीण गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे थे

जानकारी के अनुसार, जावद मोटी काकर गांव से करीब 250 ग्रामीण गणपति विसर्जन के लिए गामड़ी के समीप जयसमंद झील पहुंचे थे. दोपहर करीब 3 बजे 10 से 12 युवक गणपति की मूर्ति लेकर झील में उतरे थे. इसी दौरान तीन युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. हादसे के बाद मौके पर मौजूद नाविकों और ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया. प्रयासों के बाद दो युवकों को पानी से बाहर निकाला गया.

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एक युवक की इलाज के दौरान मौत

हादसे में मावालाल मीणा को गंभीर हालत में पहले सलूंबर ले जाया गया. वहां से उसे उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया. हालांकि, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं शंकर पुत्र मनोहर मीणा का एमबी अस्पताल में उपचार जारी है. हादसे के बाद परिवार और ग्रामीणों में शोक का माहौल है.

रातभर चला लापता युवक की तलाश का अभियान

हादसे के बाद तीसरे युवक शंकरलाल मीणा की तलाश शुरू की गई. गोताखोरों और नाविकों ने रातभर झील में सर्च ऑपरेशन चलाया. अलसुबह एक बार फिर तलाश अभियान शुरू किया गया. लगातार प्रयासों के बाद शंकरलाल मीणा का शव बरामद कर लिया गया. शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य की निगरानी की. गोताखोरों और नाविकों की मदद से लापता युवक की तलाश पूरी की गई. गणपति विसर्जन के दौरान हुए इस हादसे के बाद जावद मोटी काकर गांव में भी शोक का माहौल है.