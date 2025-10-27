Jodhpur Road Accident News: जोधपुर के ओसियां में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 30 से अधिक घायल

Jodhpur Road Accident News: जोधपुर जिले के ओसियां कस्बे के बाहर पंडित जी की ढाणी रोड पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ. चांडी गांव से जोधपुर की ओर जा रही एक सवारी बस के चालक ने सामने से आ रही कार को बचाने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण बस सड़क किनारे पलट गई. हादसे में 30 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना मिल रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ, जब बस सामान्य गति से यात्रा कर रही थी.

बचाव कार्य और घायलों की स्थिति

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी उप जिला अस्पताल पहुंचाया. कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के एमजीएच रेफर किया जा सकता है. ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य में तेजी आई, लेकिन सड़क की खराब स्थिति और हादसे की गंभीरता ने बचाव में चुनौतियां पेश कीं.

पुलिस जांच और प्रशासन की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, बस चालक ने कार से बचने के लिए अचानक मोड़ लिया, लेकिन सड़क की स्थिति और तेज रफ्तार के कारण बस खाई में जा गिरी. ओसियां थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है. चालक से पूछताछ जारी है, और सड़क की स्थिति की भी जांच की जा रही है. यह इलाका पहले भी कई बार दुर्घटनाओं का गवाह बन चुका है, जिसके चलते सड़क सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों ने सड़क की खराब स्थिति और बार-बार होने वाले हादसों पर चिंता जताई है. एक ग्रामीण ने कहा, "यह रोड पहले भी कई हादसों का कारण बन चुकी है. प्रशासन को सड़क सुधार और ट्रैफिक नियमों पर ध्यान देना चाहिए." जिला प्रशासन ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राहत उपाय शुरू किए हैं और घायलों के इलाज के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.