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फिर चर्चा में आया कन्हैयालाल हत्याकांड, उदयपुर में नए डीएसपी की पोस्टिंग से नाराज पीड़ित परिवार, सरकार पर साधा निशाना

Udaipur DSP Transfer: उदयपुर में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी डीएसपी तबादला सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बांसवाड़ा साइबर सेल से डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित की उदयपुर गिर्वा में नियुक्ति का कन्हैयालाल तेली के परिवार ने विरोध किया है.

Edited byAnsh RajReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 10, 2026, 07:24 AM|Updated: Jun 10, 2026, 07:24 AM
फिर चर्चा में आया कन्हैयालाल हत्याकांड, उदयपुर में नए डीएसपी की पोस्टिंग से नाराज पीड़ित परिवार, सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: Kanhaiya Lal Murder Case

Kanhaiya Lal Murder Case: पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में जारी की गई पुलिस उप अधीक्षकों (डीएसपी) की तबादला सूची को लेकर उदयपुर में नया विवाद खड़ा हो गया है. इस विवाद का केंद्र बिंदु बांसवाड़ा साइबर सेल में पदस्थ डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित का उदयपुर के गिर्वा क्षेत्र में डीएसपी पद पर किया गया तबादला है. इस नियुक्ति का विरोध कन्हैयालाल तेली हत्याकांड से जुड़े परिवार के सदस्यों ने खुलकर किया है. परिवार का आरोप है कि जिस अधिकारी की कार्यशैली और लापरवाही को लेकर पहले सवाल उठ चुके हैं, उसी अधिकारी को दोबारा उदयपुर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है.

कन्हैयालाल तेली के बड़े बेटे यश साहू ने तबादले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 28 जून 2022 को उनके पिता की निर्मम हत्या से पहले लगातार जान का खतरा होने की शिकायतें की गई थीं. उस समय गोविंद सिंह राजपुरोहित उदयपुर के धानमंडी थाने में थानाधिकारी (सीआई) के पद पर तैनात थे. परिवार का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद उनके पिता को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण आतंक फैलाने वाले आरोपियों ने उनकी दुकान में घुसकर दिनदहाड़े हत्या कर दी.

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यश साहू ने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश देखने को मिला था. उस दौरान राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए धानमंडी थाने के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया था. हालांकि परिवार का कहना है कि यह कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रही और मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी केस की सुनवाई और न्याय की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है.

परिवार ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में यह गंभीर घटना हुई और जिस पर लापरवाही के आरोप लगे, उसी अधिकारी को उदयपुर में पुनः महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना समझ से परे है. यश साहू ने इसे सरकार द्वारा परिवार को दिया गया “तोहफा” बताते हुए नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पीड़ित परिवार और समाज में गलत संदेश जाएगा.

गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में स्थित अपनी दुकान पर कन्हैयालाल तेली की दो हमलावरों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठे थे. अब डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित के नए तबादले को लेकर एक बार फिर वही मामला चर्चा का विषय बन गया है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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