Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Udaipur
  • /महाराणा प्रताप 486वीं जयंती आज, उदयपुर में 2 लाख वर्ग फीट का भव्य पांडाल तैयार, RSS सर संघचालक मोहन भागवत होंगे शामिल

महाराणा प्रताप 486वीं जयंती आज, उदयपुर में 2 लाख वर्ग फीट का भव्य पांडाल तैयार, RSS सर संघचालक मोहन भागवत होंगे शामिल

Udaipur News: उदयपुर में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर विशेष पूजा, 486 दीप और 486 किलो लड्डू का भोग लगाया गया. मोहन भागवत और सीएम भजनलाल शर्मा विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAvinash jagnawat
Published: Jun 17, 2026, 08:41 AM|Updated: Jun 17, 2026, 08:41 AM
महाराणा प्रताप 486वीं जयंती आज, उदयपुर में 2 लाख वर्ग फीट का भव्य पांडाल तैयार, RSS सर संघचालक मोहन भागवत होंगे शामिल
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा, उत्साह और गौरव के साथ मनाई जा रही है. इस अवसर पर मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा को आकर्षक सजावट और पुष्पमालाओं से अलंकृत किया गया. महाराणा प्रताप के वंशज डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने विशेष पूजा-अर्चना की और 486 दीप प्रज्ज्वलित कर 486 किलोग्राम लड्डुओं का भोग अर्पित किया.

श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रवेश

Add Zee News as a Preferred Source

महाराणा प्रताप स्मारक समिति के प्रशासनिक अधिकारी मानवेन्द्र सिंह के अनुसार, समिति अध्यक्ष डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के निर्देश पर स्मारक परिसर में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है. इस अवसर पर डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने युवाओं से महाराणा प्रताप के त्याग, स्वाभिमान, राष्ट्रनिष्ठा और संघर्ष के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में जुटेंगे हजारों लोग

महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम (गांधी ग्राउंड) में राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा. प्रताप गौरव केंद्र 'राष्ट्रीय तीर्थ' की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मुख्य संबोधन देंगे. कार्यक्रम में राजस्थान सहित देशभर से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है.

व्यापक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था

कार्यक्रम संयोजक सीए महावीर चपलोत ने बताया कि सभा में 25 से 30 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है. इसके लिए करीब 2 लाख वर्गफुट क्षेत्र में विशाल डोम तैयार किया जा रहा है, जिसमें 20 हजार से अधिक कुर्सियां लगाई जाएंगी. गर्मी को देखते हुए पंखे, मिस्ट सिस्टम और ठंडे पानी की विशेष व्यवस्था की गई है. बाहर से आने वाले लोगों के वाहनों के लिए अलग पार्किंग और कार्यक्रम स्थल तक परिवहन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए आईजी गौरव श्रीवास्तव और एएसपी उमेश ओझा ने तैयारियों का जायजा लिया. कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस और एमबी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम तैनात रहेगी, जिसमें महिला चिकित्सक भी शामिल होंगी. आयोजन के सफल संचालन के लिए टेंट, भोजन, पानी और स्वागत सहित 20 से अधिक समितियां कार्य कर रही हैं.

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की होगी बैठक, सीएम भी पहुंचेंगे उदयपुर

प्रताप गौरव केंद्र में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें इतिहासविद हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देंगे.

वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे. सुबह महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे सर्किट हाउस जाएंगे और बाद में गांधी ग्राउंड में आयोजित हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह में भाग लेंगे. भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज, उदयपुर में होंगे कई कार्यक्रम

ट्रेंडिंग न्यूज़

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला, न्याय दिलाने के लिए झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

चूरू की सर्दी से कांपे सरदारशहर के बच्चे, कलेक्टर से लगाई यह गुहार

फतहसागर पर 'सांप वाला प्रैंक' पड़ा भारी! वायरल रील के बाद इन्फ्लूएंसर समेत 4 गिरफ्तार

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा से पहले विश्वेन्द्र सिंह की दो टूक, बोले- अभी बाहर से लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

जैसलमेर में खुदाई के दौरान ढहा मकान, बाल-बाल बचे मजदूर, अवैध निर्माण पर उठे सवाल

बॉर्डर के पास दुकान खोलकर पाकिस्तान भेतजा था BSF और सेना का प्लान! फोटो-वीडियो भेजते हुए पाक का ISI हैंडलर गिरफ्तार

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

"मौत का मंगलवार"... 10 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, सड़क दुर्घटनाओं ने मचाई तबाही!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

TAGS:
Udaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाराणा प्रताप 486वीं जयंती आज, उदयपुर में 2 लाख वर्ग फीट का भव्य पांडाल तैयार, RSS सर संघचालक मोहन भागवत होंगे शामिल
Udaipur News
2
Rajasthan crime
3
SMS Hospital Jaipur
4
Kota News
5
Rajasthan News