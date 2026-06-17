/महाराणा प्रताप 486वीं जयंती आज, उदयपुर में 2 लाख वर्ग फीट का भव्य पांडाल तैयार, RSS सर संघचालक मोहन भागवत होंगे शामिल

Udaipur News: उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा, उत्साह और गौरव के साथ मनाई जा रही है. इस अवसर पर मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा को आकर्षक सजावट और पुष्पमालाओं से अलंकृत किया गया. महाराणा प्रताप के वंशज डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने विशेष पूजा-अर्चना की और 486 दीप प्रज्ज्वलित कर 486 किलोग्राम लड्डुओं का भोग अर्पित किया.

श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रवेश

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महाराणा प्रताप स्मारक समिति के प्रशासनिक अधिकारी मानवेन्द्र सिंह के अनुसार, समिति अध्यक्ष डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के निर्देश पर स्मारक परिसर में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है. इस अवसर पर डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने युवाओं से महाराणा प्रताप के त्याग, स्वाभिमान, राष्ट्रनिष्ठा और संघर्ष के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में जुटेंगे हजारों लोग

महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम (गांधी ग्राउंड) में राष्ट्र चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा. प्रताप गौरव केंद्र 'राष्ट्रीय तीर्थ' की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मुख्य संबोधन देंगे. कार्यक्रम में राजस्थान सहित देशभर से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है.

व्यापक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था

कार्यक्रम संयोजक सीए महावीर चपलोत ने बताया कि सभा में 25 से 30 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है. इसके लिए करीब 2 लाख वर्गफुट क्षेत्र में विशाल डोम तैयार किया जा रहा है, जिसमें 20 हजार से अधिक कुर्सियां लगाई जाएंगी. गर्मी को देखते हुए पंखे, मिस्ट सिस्टम और ठंडे पानी की विशेष व्यवस्था की गई है. बाहर से आने वाले लोगों के वाहनों के लिए अलग पार्किंग और कार्यक्रम स्थल तक परिवहन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए आईजी गौरव श्रीवास्तव और एएसपी उमेश ओझा ने तैयारियों का जायजा लिया. कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस और एमबी हॉस्पिटल की मेडिकल टीम तैनात रहेगी, जिसमें महिला चिकित्सक भी शामिल होंगी. आयोजन के सफल संचालन के लिए टेंट, भोजन, पानी और स्वागत सहित 20 से अधिक समितियां कार्य कर रही हैं.

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की होगी बैठक, सीएम भी पहुंचेंगे उदयपुर

प्रताप गौरव केंद्र में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें इतिहासविद हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देंगे.

वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे. सुबह महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे सर्किट हाउस जाएंगे और बाद में गांधी ग्राउंड में आयोजित हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह में भाग लेंगे. भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं.