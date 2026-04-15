/NHAI पुल निर्माण में बड़ी लापरवाही, नाथद्वारा में दो स्लैब गिरने से मचा हड़कंप

Udaipur News: उदयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे-162-E पर भटेवर से चारभुजा की ओर बन रहे निर्माणाधीन पुल के दो बड़े स्लैब मंगलवार को अचानक भरभरा कर गिर गए. हादसे के समय तेज धमाके के साथ भारी मलबा नीचे गिरा, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

यह हादसा दोपहर के समय हुआ. पुल का निर्माण NHAI के तहत चल रहा था. दो बड़े स्लैब एक साथ गिरने से भारी धूल का गुबार उठा और आसपास के लोग दहशत में आ गए. हादसे में कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह घटना बेहद गंभीर मानी जा रही है.

NHAI सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप

स्थानीय लोगों और मजदूरों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने NHAI के सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था. घटना के तुरंत बाद निर्माण कंपनी के कर्मचारी साइट छोड़कर भाग गए, जो लापरवाही की ओर इशारा करता है.

पुलिस पहुंची मौके पर, जांच शुरू

सूचना मिलते ही नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में तकनीकी खामी या संतुलन बिगड़ने को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है. पुलिस ने निर्माण कंपनी की लापरवाही को लेकर भी छानबीन शुरू कर दी है.

यातायात पर असर

यह हादसा नाथद्वारा-उदयपुर मुख्य मार्ग पर यातायात को भी प्रभावित कर रहा है. प्रशासन ने क्षेत्र को खाली करवाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. फिलहाल हाईवे के इस हिस्से पर यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है. यह घटना NHAI की निर्माण परियोजनाओं में गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय लोग लंबे समय से पुल निर्माण में हो रही देरी और सुरक्षा संबंधी लापरवाही की शिकायत करते रहे हैं. अब इस हादसे के बाद NHAI पर दबाव बढ़ गया है.

क्या कहते हैं अधिकारी

पुलिस ने कहा है कि पूरी घटना की गहन जांच की जा रही है. निर्माण एजेंसी से सभी दस्तावेज मांगे गए हैं. यदि लापरवाही साबित हुई तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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