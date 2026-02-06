Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पहले रिपोर्ट लिखवाओ तभी इलाज करेंगे... कहकर घायल को तड़पता छोड़ा, इलाज के अभाव में मौत

Udaipur News: उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में गुरुवार अल सुबह हुई एक सनसनीखेज वारदात और उसके बाद सामने आई सिस्टम की गंभीर लापरवाही ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है. अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकू से हमला किए जाने के बाद एक मजदूर की जान बच सकती थी, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई. अब इस मामले को लेकर परिजन और समाजजन प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Avinash jagnawat
Published: Feb 06, 2026, 03:45 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 03:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 8 फरवरी से होगी नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 8 फरवरी से होगी नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर
6 Photos
Rajasthan Panchayat chunav

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर

राजस्थान को मिल सकता है ₹6 लाख करोड़ का महाबजट, इन सेक्टरों पर हो सकती है पैसों की बारिश!
8 Photos
Rajasthan Budget 2026

राजस्थान को मिल सकता है ₹6 लाख करोड़ का महाबजट, इन सेक्टरों पर हो सकती है पैसों की बारिश!

जालोर के इस परिवार ने 140 बीघा खेत में खड़ा किया खेजड़ी का जंगल, तीन पीढ़ियां निभा रहीं परंपरा, देखें Photos
7 Photos
Rajasthan Success Story

जालोर के इस परिवार ने 140 बीघा खेत में खड़ा किया खेजड़ी का जंगल, तीन पीढ़ियां निभा रहीं परंपरा, देखें Photos

पहले रिपोर्ट लिखवाओ तभी इलाज करेंगे... कहकर घायल को तड़पता छोड़ा, इलाज के अभाव में मौत

Udaipur News: जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार तड़के करीब 4 बजे की है. प्रेम गमेती रोज की तरह मजदूरी के लिए सवीना स्थित सब्जी मंडी जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ हालत में सड़क पर गिर पड़ा. आसपास के लोगों और परिजनों की मदद से उसे तुरंत इलाज के लिए सेक्टर-6 स्थित सैटेलाइट अस्पताल ले जाया गया.

सैटेलाइट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने प्रेम गमेती को एमबी अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन यहीं से लापरवाही का सिलसिला शुरू हो गया. आरोप है कि एमबी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पहले इलाज शुरू करने की बजाय घायल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सवीना थाना भेज दिया. गंभीर हालत में पहुंचे प्रेम को पुलिस थाने में करीब एक घंटे तक बैठाए रखा गया, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई.

करीब एक घंटे की देरी के बाद परिजन किसी तरह घायल प्रेम को वापस अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. समय पर समुचित इलाज नहीं मिलने के कारण प्रेम गमेती ने दम तोड़ दिया. इसके बाद चिकित्सकों ने शव को मोर्चरी में रखवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और समाजजन बड़ी संख्या में मोर्चरी पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों का आरोप है कि यदि डॉक्टर रिपोर्ट दर्ज कराने की औपचारिकता में समय गंवाने की बजाय तुरंत इलाज शुरू करते, तो प्रेम की जान बचाई जा सकती थी. आक्रोशित लोगों ने लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

परिजनों और समाजजनों ने 50 लाख रुपये मुआवजा देने और मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने की मांग रखी है. अपनी मांगों पर अड़े परिजनों ने अभी तक शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. मौके पर पुलिस अधिकारी समझाइश के प्रयास कर रहे हैं.

इधर, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया है. अब सभी की नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं कि इस मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Udaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news