पहले रिपोर्ट लिखवाओ तभी इलाज करेंगे... कहकर घायल को तड़पता छोड़ा, इलाज के अभाव में मौत

Udaipur News: जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार तड़के करीब 4 बजे की है. प्रेम गमेती रोज की तरह मजदूरी के लिए सवीना स्थित सब्जी मंडी जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ हालत में सड़क पर गिर पड़ा. आसपास के लोगों और परिजनों की मदद से उसे तुरंत इलाज के लिए सेक्टर-6 स्थित सैटेलाइट अस्पताल ले जाया गया.

सैटेलाइट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने प्रेम गमेती को एमबी अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन यहीं से लापरवाही का सिलसिला शुरू हो गया. आरोप है कि एमबी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पहले इलाज शुरू करने की बजाय घायल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सवीना थाना भेज दिया. गंभीर हालत में पहुंचे प्रेम को पुलिस थाने में करीब एक घंटे तक बैठाए रखा गया, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई.

करीब एक घंटे की देरी के बाद परिजन किसी तरह घायल प्रेम को वापस अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. समय पर समुचित इलाज नहीं मिलने के कारण प्रेम गमेती ने दम तोड़ दिया. इसके बाद चिकित्सकों ने शव को मोर्चरी में रखवाया.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और समाजजन बड़ी संख्या में मोर्चरी पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों का आरोप है कि यदि डॉक्टर रिपोर्ट दर्ज कराने की औपचारिकता में समय गंवाने की बजाय तुरंत इलाज शुरू करते, तो प्रेम की जान बचाई जा सकती थी. आक्रोशित लोगों ने लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

परिजनों और समाजजनों ने 50 लाख रुपये मुआवजा देने और मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने की मांग रखी है. अपनी मांगों पर अड़े परिजनों ने अभी तक शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. मौके पर पुलिस अधिकारी समझाइश के प्रयास कर रहे हैं.

इधर, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया है. अब सभी की नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं कि इस मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलता है.



