ससुराल गया था पत्नी को लाने... दोस्त ने वहीं कर दी हत्या! पढ़ें उदयपुर में खौफनाक दोस्ती की कहानी

Udaipur News: राजस्थान में उदयपुर जिले के गोगुंदा के बेकरिया थाना क्षेत्र से देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामूली विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही दोस्त की पीठ में छुरी घोंपकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. 

Published: Oct 23, 2025, 09:27 AM IST | Updated: Oct 23, 2025, 09:27 AM IST

Udaipur News: जिले के गोगुंदा के बेकरिया थाना क्षेत्र से देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामूली विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही दोस्त की पीठ में छुरी घोंपकर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

दोनों युवक पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के हिमावा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि वालाराम अपनी पत्नी को लेने दोस्त सुरेश गरासिया के साथ अपनी ससुराल तेजा का वास के बुझ का फला आया हुआ था.

रात के समय दोनों ने शराब पीने के बाद मालवा चौरा जाने की बात पर आपसी कहासुनी हो गई. गाली-गलौज से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते खूनी खेल में बदल गया. नशे में धुत सुरेश गरासिया ने वालाराम की पीठ पर छुरी से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तत्काल आरोपी सुरेश को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे. जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बेकरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आरोपी सुरेश को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

