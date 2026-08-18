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डॉ. सांसद मन्नालाल रावत कैसे बने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की आंखों के तारे ? ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत

Mannalal Rawat : सांसद डॉ. मन्नालाल रावत सिर्फ एक बार के सांसद उदयपुर से हैं और पूर्व नौकरशाह हैं, इतना कम राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी देशभर के एसटी मोर्चे की जिम्मेदारी उनको देना चर्चा का विषय है, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉ. मन्ना लाल रावत से हमने जाना उनका विजन और आगे का मिशन क्या रहेगा ?

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Pragati Pant
Published:Aug 18, 2026, 10:55 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 11:05 AM IST
डॉ. सांसद मन्नालाल रावत कैसे बने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की आंखों के तारे ? ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत
Image Credit: AI

Mannalal Rawat : राजस्थान के उदयपुर से सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, अब बीजेपी के ST मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है. राष्ट्रीय स्तर पर मिली , इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर ज़ी मीडिया ने उनसे बात की और जाना उनका विजन.

सिर्फ राजस्थान ही नहीं देश भर के ST क्षेत्रों में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने और पार्टी का विस्तार करने की आपकी क्या योजना है ?
सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत ने कहा की पार्टी का चिंतन विरासत के साथ विकास का है. जिसमें अस्मिता और जीवन मूल्य समाहित है. कई बार कुछ लोग छद्म रूप में सहानुभूति दिखाने जाते है. लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना अनुभव है उसी के अनुरूप हम काम करते हैं.

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बीजेपी सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए क्या किया ?

आदिवासी समाज के लिए पहले कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, केंद्र में बैठ विदेशी दृष्टिकोण वाले लोगों के अनुरूप काम कर रहे थे. लेकिन बदलाव अटल जी के समय 1999 से आया. जनजातीय कार्य मंत्रालय खुला, योजनाएं बनी, बजट मिला और फिर साल 2004 आते तक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बन चुका था. अब मोदी जी के नेतृत्व में इसी क्रम में आगे बढ़ रहे है

जनजातिय विकास के लिए कार्ययोजना क्या रहेगी और दक्षिणी राजस्थान पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे ?
हमारी सरकार ने जनजातीय विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और एकल्वय स्कूल जैसे मॉडल स्थापित किए. दक्षिणी राजस्थान में बीएपी के बढ़ते प्रभाव के सवाल पर बोलते हुए मन्ना लाल रावत ने कहा कि हम लोकसभा में 34 सीटों तक पहुंचे है. डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी जीते है. आने वाले वक्त में पार्टी और बेहतर करेगी.


प्रशासनिक अनुभव और जनजातीय मुद्दों पर की गई, अपनी पीएचडी का आप इस नई राष्ट्रीय जिम्मेदारी में कैसे उपयोग करेंगे ?
मन्नालाल रावत ने कहा की संगठन ने दायित्व दिया है. हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्येय विकसित भारत 2047 है. पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में जनजातिय क्षेत्र में विकास में बाधक तत्व को हटाया जाएगा. इसका उदाहरण है की 126 जिलों में नक्सलवाद खत्म हो चुका है. जनजातीय इलाकों में जो भ्रम की स्थिति ,वैचारिक मतभेद और पलायन की समस्या है को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. बीजेपी समस्या की जड़ तक पहुंचेगी. मनोविज्ञानिक अनुभव और समानुभूति (Empathy) यानि की खुद को दूसरे की स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को खुद महसूस करके, इन इलाकों में बदलाव आएंगे. बस एक बिग पुश की जरूरत है, जो मोदी जी के नेतृत्व में हम करके दिखाएंगे.

कौन है डॉ मन्नालाल रावत ?

राजस्थान की राजनीति में आने से पहले डॉ. रावत परिवहन विभाग में संयुक्त कमिश्नर पद पर थे. इसके बाद उन्होंने VRS लेकर पूरी तरह सक्रिय राजनीति का रास्ता चुना था. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उदयपुर सीट से शानदार जीत हासिल की. उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से जनजातीय (आदिवासी) मुद्दों पर ही पीएचडी की है.आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के मामलों पर डॉ. रावत हमेशा से खुलकर और मुखर होकर बोलते रहे हैं. आदिवासी पार्टी और बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के प्रभाव को कम करने के लिए ये डॉ. मन्नालाल रावत को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी काफी सोचा समझा कदम माना जा रहा है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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