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उदयपुर में 50 दिव्यांग जोड़ों ने लिए सात फेरे, नारायण सेवा संस्थान के 47वें सामूहिक विवाह समारोह में देशभर से पहुंचे वर-वधू

Udaipur News: उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान के 47वें दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह में 50 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. देश के विभिन्न राज्यों से आए 100 वर-वधुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लिए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Avinash jagnawat
Published:Sep 20, 2026, 08:44 PM IST | Updated:Sep 20, 2026, 08:44 PM IST
उदयपुर में 50 दिव्यांग जोड़ों ने लिए सात फेरे, नारायण सेवा संस्थान के 47वें सामूहिक विवाह समारोह में देशभर से पहुंचे वर-वधू
Image Credit: Udaipur News

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर में दिव्यांगता सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकती. इस संदेश को साकार करते हुए नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ, बड़ी में 50 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. संस्थान के 47वें दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए 100 वर-वधुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लेकर गृहस्थ जीवन की नई शुरुआत की.

19 और 20 सितंबर को आयोजित दो दिवसीय समारोह में वरमाला, वैदिक विवाह संस्कार, महिला संगीत, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विदाई सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए. विवाह स्थल पर पूरे समय उत्सव और उल्लास का माहौल रहा.

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कई वर-वधू ऐसे भी रहे, जिनका नारायण सेवा संस्थान में पहले निःशुल्क उपचार, ऑपरेशन, कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण के माध्यम से पुनर्वास हुआ था. अब उसी संस्थान के परिसर में उन्होंने जीवनसाथी का हाथ थामा और नई गृहस्थी की ओर कदम बढ़ाया.

महिला संगीत में राधा-कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति

पहले दिन आयोजित महिला संगीत में राधा अष्टमी के अवसर पर राधा-कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति हुई. इसके बाद फूलों की होली खेली गई. दिव्यांग वर-वधुओं और उनके परिजनों ने कार्यक्रम में उत्साह से भाग लिया.

सामाजिक धारणाओं से आगे बढ़कर चुना जीवनसाथी

संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगजनों को अक्सर उनकी क्षमताओं के बजाय उनकी दिव्यांगता के आधार पर देखा जाता है. उन्होंने कहा कि इस समारोह में ऐसे जोड़े भी हैं, जिनमें दिव्यांग और सक्षम युवक-युवतियों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी चुना है. यह सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठकर समानता और साथ का संदेश देता है. उन्होंने बताया कि पिछले 22 वर्षों में संस्थान के माध्यम से 2,582 दिव्यांग युवक-युवतियों के विवाह कराए जा चुके हैं.

नव दंपतियों को गृहस्थी का सामान भी मिला

विवाह के बाद नव दंपतियों को नई गृहस्थी शुरू करने के लिए पलंग, गद्दा, बिस्तर, अलमारी, गैस चूल्हा-सिलेंडर, किचन सेट, प्रेशर कुकर, तवा-कढ़ाई, पंखा, सिलाई मशीन, ट्रॉली बैग सहित दैनिक उपयोग की सामग्री दी गई. जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए.

संत-महात्माओं-समाजसेवियों ने नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद

दो दिवसीय समारोह के समापन पर संत-महात्माओं, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और देश-विदेश से आए अतिथियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया. जोधपुर के स्वतंत्रता सेनानी परिवार की सुशीला परिहार को करुणा भाव और सेवा भावना के लिए सम्मानित किया गया.

संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, यश मेहता, पलक अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल और सहसंस्थापिका कमला देवी अग्रवाल सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे. 50 जोड़ों की शादी के साथ समारोह ने यह संदेश दिया कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हों, साथ, सम्मान और अवसर मिले तो सपनों को नई उड़ान दी जा सकती है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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