/शादी समारोह के बीच मचा हाहाकार, भीषण आग में जलकर खाक दुकानें

Gogunda Fire: उदयपुर गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है. गोगुंदा के निकुंज वाटिका के पीछे बुधवार को भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. आग इतनी भयंकर थी कि निकुंज वाटिका के पीछे लगे सिंचाई वाले प्लास्टिक के पाइप पूरी तरह जलकर खाक हो गए. आग की चपेट में दो दुकानें भी आ गईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

वाटिका में चल रहे एक शादी समारोह के मंडप और स्टेज को आग की लपटें बढ़ती देखकर तुरंत हटा लिया गया, जिससे बड़े हादसे से बाल-बाल बचा गया. आग लगने की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया. सूचना पर उदयपुर से दो दमकल की गाड़ियां भी तुरंत रवाना की गईं. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत और मेहनत के बाद आग पर काबू पाया और उसे पूरी तरह बुझा लिया.

इस आग में लाखों रुपये का माल-सामान जलकर नष्ट हो गया. पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण से आग लगी हो सकती है, हालांकि Exact कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है.

गोगुंदा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद यहां फायर ब्रिगेड की कोई स्थायी सुविधा नहीं है. गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र करीब 35 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है. क्षेत्र में हाल के दिनों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. दिन में 2 से 4 आग की घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस गंभीर समस्या पर अभी तक कोई ठोस ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों ने इस घटना के बाद गोगुंदा में फायर ब्रिगेड स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की जोरदार मांग की है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र में फायर ब्रिगेड न होने के कारण छोटी-छोटी आग की घटनाएं भी बड़े नुकसान का कारण बन रही हैं.

प्रशासन से अपील की जा रही है कि गोगुंदा में शीघ्र फायर ब्रिगेड की सुविधा शुरू की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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