/कथित धर्मांतरण मामले पर मेवाड़ में सियासी घमासान, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने, उदयपुर MP ने अमित शाह को लिखा पत्र

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Rajasthan Politics: राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी इलाकों से बच्चों को बाहर ले जाकर धर्म परिवर्तन करवाने का सनसनी खेज मामला सामने आया है. इसपर उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने केंद्रीय गृहमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर एक पूरा इको सिस्टम काम कर रहा है.
ऋषभदेव थाने में दर्ज हुआ मामला
कुछ समय पहले ऋषभदेव थाने में एक मामला दर्ज हुआ है. जिसमें बाहरी लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जो लगातार क्षेत्र में आकर आदिवासी समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इसी में इस इको सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है. इसी मांग को लेकर उन्होंने सीएम और केंन्द्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखा है. वहीं गोवा से रेस्क्यू हुए सात आदिवासी बच्चों को उदयपुर लाया गया है. वहीं उनसे जानकारी ली जा रही है.
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शिक्षा दिलाने के बहाने आदिवासी बच्चों का धर्मांतरण के लिए प्रदेश के बाहर ले जाए जाने का मामला सामने आने के बाद उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निष्पक्ष जांच के लिए लेटर लिखा है. इस पर अब मेवाड़ में राजनीति गरमाई लगी है. इस पूरे मामले पर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
बच्चों के राज्य से बाहर ले जाने पर गंभीर सवाल
उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बच्चों को कैसे राज्य के बाहर ले जाया जा रहा है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि भाजपा को अपना इतिहास भी देखना चाहिए, उन्होंने सांसद मन्नालाल रावत पर इस पूरे मामले में राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है. राठौड़ ने कहा इस तरह के मामलों की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन इन तरह के संवेदनशील मुद्दो पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.
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