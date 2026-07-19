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कथित धर्मांतरण मामले पर मेवाड़ में सियासी घमासान, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने, उदयपुर MP ने अमित शाह को लिखा पत्र

Rajasthan Politics: उदयपुर के आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बहाने राज्य से बाहर ले जाने के मामले में सियासत तेज हो गई है. सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और CM भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है और एक संगठित नेटवर्क के सक्रिय होने का आरोप लगाया है.

Edited byAman SinghReported byAvinash jagnawat
Published: Jul 19, 2026, 05:55 PM|Updated: Jul 19, 2026, 05:55 PM
कथित धर्मांतरण मामले पर मेवाड़ में सियासी घमासान, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने, उदयपुर MP ने अमित शाह को लिखा पत्र
Image Credit: MP Mannalal RawatSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी इलाकों से बच्चों को बाहर ले जाकर धर्म परिवर्तन करवाने का सनसनी खेज मामला सामने आया है. इसपर उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने केंद्रीय गृहमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर एक पूरा इको सिस्टम काम कर रहा है.

ऋषभदेव थाने में दर्ज हुआ मामला

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कुछ समय पहले ऋषभदेव थाने में एक मामला दर्ज हुआ है. जिसमें बाहरी लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जो लगातार क्षेत्र में आकर आदिवासी समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं. इसी में इस इको सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है. इसी मांग को लेकर उन्होंने सीएम और केंन्द्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखा है. वहीं गोवा से रेस्क्यू हुए सात आदिवासी बच्चों को उदयपुर लाया गया है. वहीं उनसे जानकारी ली जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

शिक्षा दिलाने के बहाने आदिवासी बच्चों का धर्मांतरण के लिए प्रदेश के बाहर ले जाए जाने का मामला सामने आने के बाद उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निष्पक्ष जांच के लिए लेटर लिखा है. इस पर अब मेवाड़ में राजनीति गरमाई लगी है. इस पूरे मामले पर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

बच्चों के राज्य से बाहर ले जाने पर गंभीर सवाल

उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बच्चों को कैसे राज्य के बाहर ले जाया जा रहा है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि भाजपा को अपना इतिहास भी देखना चाहिए, उन्होंने सांसद मन्नालाल रावत पर इस पूरे मामले में राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है. राठौड़ ने कहा इस तरह के मामलों की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन इन तरह के संवेदनशील मुद्दो पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

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यह भी पढ़ें:आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बहाने बाहर ले जाकर धर्मांतरण का आरोप, गोवा से 7 बच्चों को वापस लाया गया

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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