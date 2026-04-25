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सलूम्बर में अज्ञात बीमारी का कहर, दो दिन में दो मासूम बच्चों की मौत, अब तक 10 बच्चों ने तोड़ा दम

Lasadiya Block Mystery Disease: राजस्थान के सलूम्बर जिले के लसाडिया ब्लॉक में अज्ञात बीमारी ने फिर से दहशत फैला दी है. बीते दो दिनों में खजूरी और कुंडा गांव में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. दोनों बच्चों की तबीयत उल्टी-दस्त के बाद अचानक बिगड़ी थी. 
 

Edited byAnsh RajReported byAvinash jagnawat
Published: Apr 25, 2026, 01:19 PM|Updated: Apr 25, 2026, 01:19 PM
सलूम्बर में अज्ञात बीमारी का कहर, दो दिन में दो मासूम बच्चों की मौत, अब तक 10 बच्चों ने तोड़ा दम
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Salumbar Child Deaths: राजस्थान के सलूम्बर जिले के लसाडिया ब्लॉक में एक अज्ञात बीमारी ने फिर से दहशत फैला दी है. बीते दो दिनों में दो नाबालिग मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में फिर भय का माहौल बन गया है. मृत बच्चों की पहचान खजूरी और कुंडा गांव से हुई है. दोनों बच्चों की तबीयत उल्टी-दस्त और बुखार के बाद अचानक बिगड़ी थी.


स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एक बच्चे के परिजनों ने मौत के तुरंत बाद अंतिम संस्कार कर दिया था. बाद में पूर्व प्रधान कन्हैयालाल मीणा और स्वास्थ्य टीम की समझाइश के बाद दूसरे बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.


पहले से चल रहा सिलसिला
यह पहली घटना नहीं है. लसाडिया ब्लॉक के विभिन्न गांवों में कुछ दिनों से अज्ञात बीमारी का कहर जारी है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक इस बीमारी से 8 बच्चों की मौत हो चुकी है. पहले घाटा, लालपुरा और आसपास के गांवों में 5-6 बच्चों की मौत रिपोर्ट हुई थी. अब खजूरी पंचायत के कुंडा गांव में दो और मौतों ने चिंता बढ़ा दी है. ग्रामीणों में दहशत का माहौल है क्योंकि बीमारी मुख्य रूप से छोटे बच्चों को निशाना बना रही है.


लक्षण और स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया
पीड़ित बच्चों में आम लक्षण तेज उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी देखे गए. कुछ मामलों में हालत इतनी गंभीर हो गई कि बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे. स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तुरंत दोनों गांवों में पहुंचकर स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कर दिया है. टीम घर-घर जाकर बच्चों और परिवारों की जांच कर रही है तथा जरूरी दवाइयां बांट रही है.


जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया है. चिकित्सा विभाग की कई टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं. सैंपल जयपुर और पुणे की लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि बीमारी की असली वजह पता चल सके. स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि मौतें गंभीर उल्टी-दस्त और डिहाइड्रेशन के कारण हुई हैं, लेकिन सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है.


ग्रामीणों में भय और चिंता
दोनों गांवों में मातम का माहौल है. अभिभावक अपने बच्चों को लेकर बेहद चिंतित हैं. कई परिवार रात में भी जागकर बच्चों की निगरानी कर रहे हैं. पूर्व में भी इसी क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से कई बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण लोग अब और ज्यादा डरे हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पीने के पानी, स्वच्छता और पोषण की कमी भी इस समस्या को बढ़ावा दे रही हो सकती है.

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About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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