राजस्थान नीट-PG मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कर रहा उल्लंघन

देश में OBC/SC/ST के मेडिकल छात्रों के लिए स्नातकोत्तर की पढ़ाई में एडमीशन को सुगम बनाने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिशनेशन (NBE) ने कट ऑफ को रिवाइज्ड कर जीरो परसेंटाइल (माइनस 40) कर दिया, लेकिन राजस्थान नीट-पीजी मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड का 18 फरवरी 2026 को जारी एक आदेश ने प्रदेश में अजीब स्थिति बना दी है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 20, 2026, 11:13 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 11:13 PM IST

देश में OBC/SC/ST के मेडिकल छात्रों के लिए स्नातकोत्तर की पढ़ाई में एडमीशन को सुगम बनाने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिशनेशन (NBE) ने कट ऑफ को रिवाइज्ड कर जीरो परसेंटाइल (माइनस 40) कर दिया, लेकिन राजस्थान नीट-पीजी मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड का 18 फरवरी 2026 को जारी एक आदेश ने प्रदेश में अजीब स्थिति बना दी है, जिसमें दूसरे राज्यों के ओबीसी और SC-ST वर्ग छात्रों के करियर पर संकट खड़ा कर दिया है.

राजस्थान नीट-पीजी मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड के आदेश में 103 अंकों से कम अंक लाने वाले दूसरे राज्यों के ओबीसी और SC-ST कैंडीडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. ये छात्र स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी हिस्सा ही नहीं ले सकेंगे. ऐसे में वे राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले सकेंगे.

जबकि अभी भी राजस्थान के कई निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट्स खाली हैं. इसके विपरीत दूसरे राज्यों के मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसे में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक ही देश में दो नियम लागू होते नजर आ रहे हैं.

यह है आदेश

बोर्ड मेंबर्स ने OBC/SC/ST कैटेगरी में निर्णय लिया है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स जिनका क्वालिफाइंग स्कोर 103 तक है, उन्हें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हिस्सा लेने दिया जा जाएगा और जिनका क्वालिफाइंग स्कोर 103 से कम है, वे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

राजस्थान के रहने वाले लेकिन दूसरे राज्यों से एमबीबीएस पास करने वाले कैंडिडेट्स को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा उनकी कैटेगरी के लिए जारी क्वालिफाइंग स्कोर के हिसाब से हिस्सा लेने दिया जाएगा.

दूसरे राज्य का कैंडीडेट है तो भारत का नागरिक ही

फेडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधि बोर्ड के इस निर्णय से असहमती जताई हैं और इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि बोर्ड के एक फैसले से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में दूसरे राज्यों के ओबीसी एससी एसटी हजारों कैंडीडेट का हिस्सा नहीं ले पाना उनके करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ है. दूसरे राज्य का कैंडीडेट है तो भारत का नागरिक ही, फिर उसके साथ दोहरा व्यवहार सही नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना

फेडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधियों का कहना है कि बोर्ड का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन करता है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यह आदेश दे चुका है कि अगर एडमिशन काउंसलिंग में हिस्सा लेने के आखिरी राउंड तक भी अगर मेडिकल कॉलेजों में सीट्स खाली रह गयी हैं और उन्हें नियमानुसार भरा जा सकता है.

