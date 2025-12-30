New Year Celebration को लेकर उदयपुर में कड़े इंतजाम, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

Udaipur New Year Celebration: लेकसिटी कहे जाने वाली उदयपुर में New Year Celebration को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक दो दिनों के लिए शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. देश-विदेश से हजारों पर्यटक उदयपुर पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं.

नए साल को लेक 31 दिसंबर को होटल्स, रेस्टोरेंट और क्लबों में पार्टियों को दौर जारी रहेगा. इस दौरान पुलिस विशेष रूप से इन गतिविधियों पर नजर रखेगी. पुलिस शराब पीकर वाहन चलाना, हुड़दंग और शोर-शराबा, अवैध शराब और नशा परोसना और तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी.

SP योगेश गोयल ने बताया कि न्यू ईयर के दौरान पूरे उदयपुर शहर में नाकाबंदी रहेगी. पुलिस टीमें लगातार गश्त करेंगी. वाहन चालकों की चेकिंग की जाएगी. शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी.



साथ ही पुलिस ने सभी रेस्टोरेंट, होटल, क्लब और फार्म हाउस संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. जिसमें पार्टी स्थल पर क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं देना, आयोजन स्थल पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था, ग्राहकों के पहचान पत्र की कॉपी लेना अनिवार्य और सड़क पर अव्यवस्थित पार्किंग से ट्रैफिक जाम न हो इसका ध्यान रखना की एडवाइजरी जारी की है.

पुलिस टीम मौके पर जाकर इन सभी नियमों की जांच करेगी. SP योगेश गोयल ने बताया कि New Year Party स्थलों पर मेहमानों की सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकासी संकेत, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम की व्यवस्थाएं अनिवार्य होंगी.