उदयपुर में New Year सेलिब्रेशन की धूम, मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ पर Tourists की भीड़

New Year 2026 in Udaipur: उदयपुर में न्यू ईयर 2026 का जश्न शुरू हो चुका है. साल 2025 को अलविदा कहने के लिए शहर के सबसे ऊंचाई वाले स्थलों जैसे मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ फोर्ट पर टूरिस्टों का पहुंचना जारी है.

Published: Dec 31, 2025, 08:18 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 08:18 PM IST

New Year 2026 in Udaipur: राजस्थान के उदयपुर में न्यू ईयर 2026 का जश्न शुरू हो चुका है. साल 2025 को अलविदा कहने के लिए शहर के सबसे ऊंचाई वाले स्थलों जैसे मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ फोर्ट पर टूरिस्टों का पहुंचना जारी है. टूरिस्ट्स ने 3,000 फीट की ऊंचाई से सनसेट प्वाइंट पर सूर्यास्त का आनंद लिया और 2025 को विदाई दी.

सज्जनगढ़ फोर्ट और मानसून पैलेस का दृश्य और यहां की झीलों और शाही महलों की रोशनी ने शहर का दृश्य और भी खूबसूरत बना दिया है. शहरवासियों और पर्यटकों ने हाथों से ‘बाय बाय 2025’ कहा और फोटो और सेल्फी लेकर नए साल का स्वागत किया.

शहर और आसपास के होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउस में रातभर पार्टियां होंगी. पूरे शहर में अनुमानित 300 से ज्यादा छोटी-बड़ी पार्टियां आयोजित की जा रही हैं. देशभर से विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बंगाल से पर्यटक लेक सिटी उदयपुर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं.

आउटलुक ट्रैवल पोर्टल ने उदयपुर को देश के टॉप-6 शहरों में चौथे नंबर पर रखा है. शहर के अंबामाता, नाई और बडगांव इलाके में सबसे ज्यादा पार्टियां होने का अनुमान है. डीजे डांस, ग्रुप डांस, फायरवर्क्स और लाइव सिंगिंग का आयोजन भी आयोजन किया गया है. फॉरेन कंट्री थीम और ओपन एयर पार्टी में 3,500 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक के पैकेज रखे गए हैं.

लाइव सिंगर राजीव राजा और डीजे रूप टॉमोरलैंड, शेडो, अख्तर की परफॉर्मेंस भी यहां होगी. न्यू ईयर 2026 के जश्न को देखते हुए नगर निगम ने फायर बिग्रेड स्टाफ बढ़ाया. ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

शहर के अंदरूनी हिस्सों में वन-वे और कई जगहों पर वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके. पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है सूरजपोल, हाथीपोल, जगदीश चौक, सिटी पैलेस, अंबापोल-ब्रह्मपोल, फतहसागर में पार्किंग उपलब्ध कराया गया है.

