भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नवदशकोत्सव समारोह में दादियों को नमन किया. उन्होंने कहा कि ‘ओम शांति’ के उच्चारण से आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है. नितिन नबीन ने ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान के सेवा मिशन को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं.

एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने किया स्वागत

नितिन नबीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उदयपुर पहुंचने पर भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, विधायक फूल सिंह मीणा, उदयलाल डांगी और शांता मीणा मौजूद रहे. इनके अलावा उदयपुर के महापौर पारस सिंघवी सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने भी दोनों नेताओं की अगवानी की.

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एयरपोर्ट पर नेताओं की मौजूदगी के दौरान पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से पंचायतीराज चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया. इस दौरान चुनाव से जुड़ी जानकारी और पार्टी की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई.

पंचायतीराज चुनाव को लेकर लिया फीडबैक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर मौजूद पार्टी नेताओं और जनप्रतिनिधियों से पंचायतीराज चुनाव को लेकर जानकारी ली. इस दौरान सांसद, विधायक, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने उनसे चुनाव को लेकर फीडबैक लिया. हालांकि, इस बातचीत में किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

हेलीकॉप्टर से सिरोही के मानपुर रवाना हुए दोनों नेता

उदयपुर एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हेलीकॉप्टर से सिरोही जिले के मानपुर के लिए रवाना हो गए. दोनों नेता यहां ब्रह्माकुमारीज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम को लेकर उनके दौरे का अगला पड़ाव मानपुर रखा गया है.

ब्रह्माकुमारीज के वैश्विक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

सिरोही के मानपुर स्थित ब्रह्माकुमारीज के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन का समापन समारोह आयोजित हो रहा है. यह कार्यक्रम ब्रह्माकुमारीज की 90 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में रखा गया है. इसमें दुनियाभर से करीब 6 हजार विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है.